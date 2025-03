Večna Debbie Harry staranja ne mara, a je srečna kot še nikoli

Pri 79 letih je Debbie Harry, večna pop ikona in pop diva, postala obraz modne hiše Gucci in oglasa za London – v znamenitem črnem taksiju jo je fotografirala umetnica Nan Goldin. »Ljubim Nan, tako zelo je nadarjena,« je dejala Debbie Harry v intervjuju za Sunday Times. Nekoč je veljala za punk princeso New Yorka, zabavala se je v Studiu 54, bila je muza Andyja Warhola, prijateljica Trumana Capoteja, Palome Picasso in Patti Smith. Prvi album skupine Blondie, ki jo je ustanovila s partnerjem Chrisom Steinom, na katerem je bila tudi uspešnica Heart of Glass, so prodali v kar 40 milijonih izvodov.

Debbie Harry z legendarno skupino Blondie na festivalu Glastonbury leta 2023. Foto: Jason Cairnduff/Reuters

Toda osemdeseta leta prejšnjega stoletja so bila zanjo nesrečna, saj sta se s Steinom predala heroinu. Ker njen računovodja ni plačeval davkov, so ji zasegli vse premoženje, tudi hišo na Manhattnu. Nekega dne je v njuno stanovanje v New Yorku vdrl oboroženi ropar, jima pobral kitare in vse vredne stvari ter posilil Debbie.

Zabavne in žalostne zgodbe

O vsem tem piše v avtobiografiji Face It!, ki jo je izdala leta 2019. V njej piše o svojem otroštvu, ki ni bilo lahko, bila je sirota in vse življenje se je bala, da jo bodo zapustili tisti, ki jih ima najraje. Nekaj časa je delala kot tajnica v newyorškem uradu britanskega BBC, kot natakarica, plesalka, Playboyeva zajčica ... Ko sta skupino Blondie slišala David Bowie in Iggy Pop, so se jim vrata odprla. »To so bili kaotični časi, a kaotičnost in kreativnost gresta pogosto z roko v roki.«

V knjigi je veliko zabavnih, pa tudi žalostnih zgodb, ki jih je pevka opisala brez obžalovanja. Nekoč naj bi v New Yorku komaj ušla iz taksija, ki naj bi ga vozil množični morilec Ted Bundy. Debbie Harry je namreč sveto prepričana, da je vroče poletne noči daljnega leta 1972 sedla prav v njegov avto, a jo je notranji čut opozoril na prežečo nevarnost, zato je odprla vrata in skočila na cesto. In preživela! »Tedaj o Bundyju nisem vedela ničesar, le mislila sem si, da sem lahko srečna, da sem ušla iz avta tistega kretena.«

Nekoč je veljala za punk princeso New Yorka. Foto: Profimedia

Danes, kot pravi, pogreša divji in umazani New York. Kot meni, se je spremenil v nakupovalno središče, nekoč pa je bil poln kreativnih umetnikov, ki so si želeli zasloveti. Čeprav staranja ne mara, pravi, da še ni bila tako srečna, kot je zdaj. Pravi, da ni sentimentalna glede preteklosti, da se raje, kot da bi premišljevala o starih časih, druži z mladimi in nadarjenimi ljudmi.