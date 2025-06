Večerna drama pri naših sosedih: hudo neurje prekinilo zabavo Jeffa Bezosa i Lauren (FOTO)

Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sánchez sta v četrtek zvečer začela tridnevno poročno slavje v enem izmed najbolj romantičnih mest na svetu – Benetkah. Veličastno predporočno zabavo, ki je potekala ob eni od tamkajšnjih cerkva, je prekinila silovita nevihta z dežjem in bliski, poroča Index. Gosti, med njimi Kim Kardashian in Kylie Jenner, so morali v naglici iskati zavetje.

Slavje, načrtovano do polnoči, se je zaradi močnega vetra in pljuska končalo prej. Natakarji so reševali pogrinjke in jedi, medtem ko so znane osebnosti bežale do vodnih taksijev. Lauren Sánchez je v razkošni zlati obleki previdno stopala proti čolnu, medtem ko so ji pomočniki držali dežnike. Gostje so se nato odpravili proti svojim hotelom.

Slavje je prekinila nevihta. FOTO: Kylie Jenner/Instagram

Poročena že v ZDA?

Kot poroča DailyMail, naj bi par zakon že predhodno sklenil v ZDA, zato dogajanje v Benetkah predstavlja simbolično, ne pa pravno zavezujočo ceremonijo. Povabljencem – teh je okoli 200 – so sporočili, naj ne prinašajo daril, saj bosta Bezos in Sánchez v njihovem imenu darovala v dobrodelne namene, tudi za ohranitev beneške lagune.

Poročno slavje, katerega vrednost ocenjujejo med 15 in 20 milijoni dolarjev, poteka na razkošnih lokacijah, kot je hotel Aman, kjer nočitev doseže tudi 14.000 dolarjev. Med gosti so Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Tom Brady in številne druge svetovne zvezde.

Dogodka se udeležuje tudi Leonardo DiCaprio. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Od škandala do »poroke stoletja«

Bezos in Sánchez sta skupaj od leta 2019, ko je National Enquirer razkril njuno razmerje – takrat še skrivno, saj sta bila oba poročena. Sledili so medijski škandali, vendar se par danes brez zadržkov pojavlja v javnosti in deli ljubezenske trenutke tudi prek družbenih omrežij. Njuno razkošno slavje v Benetkah je že označeno za »poroko stoletja«.