Več ur po Benetkah sledili dvojniku Jeffa Bezosa: podobnost je res neverjetna (FOTO in VIDEO)

Poroka enega najbogatejših Zemljanov pač ne more biti takšna, kot so poroke vseh ostalih. In čeprav sta si Jeff Bezos in Lauren Sanchez večno zvestobo obljubila že včeraj, slavja še ni konec. Pravzaprav se zdi, da mladoporočenca praznujeta že kar ves mesec, saj sta, preden sta se usidrala ob obali Benetk, nekaj tednov križarila in uživala na Jadranu.

Kljub temu da sta oba vajena medijske pozornosti in je občasno celo pozdravljata, pa sta pred poroko hotela tudi nekaj časa le zase. Takrat je na svoj račun prišel Cagdaş Halicilar. Halicilar, po rodu iz Turčije, zdaj pa že nekaj časa živi v Nemčiji, je pred tremi leti sprejel drzno odločitev in pustil službo, da bi postal profesionalni dvojnik Jeffa Bezosa.

Za pogumni korak se je odločil po tem, ko mu je prijatelj pokazal fotografijo Bezosa in oba sta se strinjala, da je Halicilar ustanovitelju Amazona neverjetno podoben. Kako zelo, se je izkazalo te dni v Benetkah, ko so paparaci, ki so v svoje objektive želeli ujeti bodočega ženina, kar nekaj ur po mestu sledili Halicilarju, misleč, da so za petami Bezosu. Slednji je medtem lahko vsaj kratek čas nemoteno užival s svojo zaročenko.

Original ... FOTO: Stefano Rellandini/Afp