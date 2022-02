Več obveznosti za Camillo in Kate

Princesa Anne, edina hči britanske kraljice Elizabete II., je med medijsko najmanj izpostavljenimi člani kraljeve družine, a že nekaj let je prva na lestvici najbolj zaposlenih. Tako je bilo tudi lani. Britanska družba Svoy Stewart je natanko proučila, koliko dogodkov se je lani udeležil kateri od kraljevih, tudi koliko dni v letu je kdo delal, in Anne je močno prekašala brata Charlesa in Edwarda, ki sta zasedla drugo in tretje mesto.

Princesa se je v 170 dneh udeležila 179 dogodkov, ki so jih pripravile dobrodelne in druge organizacije, katerih pokroviteljica je, pa tudi preostalih državniških obveznosti. Najbolj zasedena je bila julija, ko je delala kar 25 dni. Prestolonaslednik Charles je v 153 dneh opravil 160 obveznosti, tudi on pa je bil najbolj zaposlen julija.

Princesa Anne je spet delala več kot njen brat Charles. FOTO: Justin Tallis/Reuters

Najmlajši kraljičin otrok princ Edward je bil najbolj zaposlen marca, v skupno 119 dneh, kolikor je lani delal, se je udeležil 121 dogodkov. Na četrtem mestu se je znašel princ William s 110 delovnimi dnevi, imel je prav toliko obveznosti.

Komaj osmo mesto je zasedla njegova žena Kate, ki je v letu 2021 delala vsega skupaj 63 dni, prehitela jo je tudi tašča Camilla z 80 delovnimi dnevi. Bo pa za obe ženski letošnje leto precej bolj naporno, saj sta dobili nove odgovornosti.

Camilla se je razveselila vloge pokroviteljice nacionalnega gledališča, ki jo je kraljica sprva podarila Meghan, čeprav si jo je Camilla že ves čas zelo želela. Odkar je vojvodinja Susseška predlani zapustila kraljevo družino, je bilo gledališče brez pokrovitelja, zdaj pa je kraljica le uslišala svakinjo in obenem razveselila ustanovo.

Kate je od princa Harryja, ki prav tako ni več član kraljevih, prevzela pokroviteljstvo angleškega ragbija, tako združenja kot lige. Čeprav se odločitev komu morda zdi nenavadna, pa so tisti, ki Kate poznajo, prepričani, da ji je vloga pisana na kožo, saj obožuje šport.