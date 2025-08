Vdovec Tine Turner se znova lahko smeji

Po dolgem obdobju žalovanja je Erwin Bach znova srečen. Po poročanju švicarskega medija Blick je našel novo ljubezen in se z njo v začetku meseca na praznovanju na njegovem posestvu v Stäfi v kantonu Zürich, prvič pojavil v javnosti. »Par je deloval zelo povezan in ljubeč,« so zapisali.

Bach in Turnerjeva sta razkošno posestvo v Stäfi kot vikend za približno 70 milijonov švicarskih frankov kupila jeseni 2021. Danes on tam živi stalno.

Prostorno posestvo Gut Steinfels meri približno 24.000 kvadratnih metrov in vključuje deset zgodovinskih stavb, bazen, ribnik ter pomol za čolne.

Delita si podobno usodo

Po navedbah švicarskih medijev je Bachova nova partnerka Christina L., okoli 60 let stara Američanka, ki že več let živi v bližini Gstaada.

Tudi ona je leta 2023 izgubila moža, nekdanjega vodilnega menedžerja in filantropa. Par se je približno leto dni po smrti Tine Turner po naključju srečal na druženju pri skupnih prijateljih in se postopoma zbližal.

FOTO: Profimedia

Glede podrobnosti oba ostajata zadržana, vendar poudarjata hvaležnost za novo ljubezen. Bach je za Blick povedal: »Zdaj sem lahko spet srečen.«

Ljubezenska zgodba

Erwin Bach in Tina Turner sta bila par vse od sredine 80-ih in poročena od leta 2013 pa do njene smrti leta 2023. Spoznala sta se v Kölnu, kjer je Tina Turner živela, Bach pa je delal v glasbeni industriji.

Leta 1994 sta se skupaj preselila v Švico. Pevka je njuno zvezo opisala kot ljubezen na prvi pogled in kot svojo edino pravo zakonsko zvezo.

Kljub težavam z zdravjem v zadnjih letih, vključno z rakom na debelem črevesju in presaditvijo ledvice (darovalec je bil prav Bach), je par ostal trdno povezan in brez škandalov.