Včasih igrala v Baywatchu, zdaj pa na Only fans

Ameriške igralke Donne D’Errico se mogoče spomnite s televizijskih ekranov, še posebej če ste spremljali legendarno televizijsko serijo v devetdesetih in čez – Baywatch. Igralka, znana po svojem bujnem oprsju in polnih ustnicah, je nedolgo začela objavljati na vedno bolj popularni platformi za erotične fotografije. »Mislim, da fotografije, ki jih ljudje objavljajo na Instagramu niso kaj dosti drugačne od tistih, ki se objavljajo na strani Onlyfans,« je svojo odločitev pojansila za tuje medije.

»Ne, pa menda ja ni objavila fotografije v spodnjem perilu. O ja, sem. Všeč mi je ta fotografija. Mislim, da izgledam lepo,« je napisala ob objavi na svojem Instagramu.« Fotografijo si lahko ogledate spodaj.

Igralka pri svojih 54-letih izgleda odlično. Kljub temu pa so ji menda govorili, da je prestara za objavljanje razgaljenih fotografij na družbenih omrežjih, da to počne iz obupa in podobno. »Zdaj vam bom povedala nekaj presenetljivega. Delam lahko karkoli hočem,« je še pristavila in pojasnila, da je vse življenje počela, kar je bilo treba. Vzgajala je svoje otroke, igrala, pisala scenarije. Pohvalila pa se je tudi, da že dve leti ni spila kapljice alkohola in da si je opomogla po depresiji, v katero je zapadla po mamini smrti.