Vas zanima vzdevek, ki ga je kralj Karel III. dal Meghan?

Za kraljevo družino očitno ni miru, kralju Karlu III. prav gotovo ni do smeha, saj je izšla biografija princa Harryja The New Royals izpod peresa britanske novinarke in kraljeve dopisnice Katie Nicholl.

Novi kralj je bil vidno slabe volje. FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Dobra poznavalka kraljeve družine v knjigi podaja tudi mnenje o zakonu današnjega kralja in princese Diane. Trdi, da je Charlesa, ki je svoje kraljeve dolžnosti jemal zelo resno že od mladosti, Dianina neverjetna priljubljenost zelo presenetila. Očitno ni razumel, da je njena lepota in vse, kar je počela, vključno s tem, kar je nosila, pomembnejše od tega, kar počne on kot prestolonaslednik, poroča Gloria.

Dianina neverjetna popularnost ga je zelo presenetila. FOTO: Simon Kreiten, Reuters

Presenetila pa ga je tudi priljubljenost njegove prve snahe Catherine Middleton. Enostavno ni mogel razumeti, kako medije in javnost bolj kot njegove dobrodelne organizacije zanimajo njene obleke. Zameril ji je tudi, da svoje vnuke vidi premalo pogosto, ti pa so veliko bližje njenim staršem, ki so v pravem pomenu njuni stari starši.

Meghan Markle nikakor ni bila po okusu princa Williama, predvsem pa ne njegove žene. FOTO: Profimedia

Potem je prišla Meghan

Ko je Meghan Markle prispela v družino, je dobila vzdevek 'volfram' (po kovini), kar je bil pravzaprav kompliment tej nekdanji igralki, nakazujoč njen močni značaj, ki bi moral biti kos kraljevim dolžnostim. Na predvečer njune poroke je kraljico Elizabeto II. skrbelo, ker Harry ni nikoli srečal Thomasa Markla, pa se kljub temu namerava poročiti z njegovo hčerjo. »Kraljica je bila mnenja, da bi morala Meghan urediti zadeve z očetom in da bi se moral Harry srečati z njim pred poroko, na katero sploh ni bil povabljen. Poskušala je spodbuditi Meghan, da se pobota z očetom, in se potem kljub vsemu odločila, da jo bo podprla pri novem član družine.« Katie Nicholl piše tudi, kako je bil Harry obseden s tem, da bi rojstvo sina Archieja čim dlje zamolčal.

Mali Archie

Meghan, Archie in Harry. FOTO: Reuters

Ko se je torej 6. maja 2019 rodil Archie Harrison Mountbatten-Windsor, ga Harry in Meghan svetu nista predstavila na bolnišničnih stopnicah, kot sta to storila William in Kate s svojima otrokoma, pa tudi njuna starša Charles in Diana. Namesto tega sta ga pod strogim nadzorom pokazala javnosti dva dni kasneje v kapeli sv. Jurija. »A vse se je zdelo zrežirano, z vnaprej odobrenimi vprašanji, enim novinarjem in enim fotografom, kar je pokazalo na vse večjo vrzel med pričakovanji javnosti do Harryja in tem, kar se je sam čutil dolžnega zagotoviti.« Nichollova razkriva tudi, da Meghan nikakor ni bila po okusu princa Williama, predvsem pa ne Kate.