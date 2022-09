Varuh v rži: redek Salingerjev roman za 260 tisočakov

Oboževalci velikega J. D. Salingerja si lahko za 260.000 evrov zagotovite redek izvod znamenitega Varuha v rži, v katerem se je ameriški pisec podpisal z otroškim vzdevkom Sonny. Časa imate do 18. septembra, za nakup pa se je treba odpraviti kar v britansko prestolnico, in sicer na sejem redkih knjigi Firsts.

Posvetilo družinskim prijateljem

J. D. Salinger je slovel kot skrivnostnež, ki se je otepal publicitete, čeprav bi mu ta lahko zagotovila boljšo prodajo knjižnih del; prav tako ni dovolil, da bi se kdo od njegovih bližnjih ali prijateljev okoriščal z njegovo slavo, zato so podpisani romani izjemno redki, še redkejši pa so tisti, ki so se dokopali do knjižnega trga. Prvi podpisani izvod romana Varuha v rži je bil prodan na dražbi šele po njegovi smrti leta 2010.

Holdna so nekateri oboževali, drugi obsojali.

Salinger je delo, ki bo na voljo na sejmu, posvetil družinskim prijateljem na sprednji platnici: »Charlesu Kirtzu z dobrimi željami od J. D. Salingerja (dodatne pozdrave Adi in Victorju pošilja Sonny Salinger), New York, 18. 10. 1956.« Vsak resen zbiratelj sodobne ameriške književnosti si želi tako podpisani izvod, so prepričani organizatorji sejma, izmuzljivost velikega pisca pa skomine še poveča. Pa tudi dejstvo, da je Varuh v rži iz leta 1951 eno temeljnih del 20. stoletja, obenem pa eno najbolj cenzuriranih v ameriških šolah in knjižnicah. Glavni junak Holden Caulfield je poleg tega postal sinonim za nezadovoljnega, ciničnega in uporniškega mladeniča. Roman je bil sprva namenjen odraslim bralcem, a ga je zaradi neposrednega izražanja z veseljem posvojila predvsem mladina.

2010. so prodali prvi podpisani izvod prve izdaje romana.

Izvod, ki je na prodaj, je eden od dveh, ki ju je Salinger podaril Ann Agoos, ki je bila z možem soseda njegovih staršev v New Yorku. Salinger, ki so mu starši ob rojstvu nadeli vzdevek Sonny, se je v otroštvu družil z Annino hčerko Ado in njenim bratom Victorjem, omenjenima v posvetilu, knjigi pa je posvetil Adinima otrokoma, Charlesu in Williamu. Kot je znano, je le en izvod podpisan z vzdevkom Sonny, sploh prvi podpisani izvod avtorjeve prve izdaje romana pa je 2010. na dražbi dosegel 60 tisočakov.