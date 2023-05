Varnostni ukrepi: med sobotnim kronanjem bodo zaprli celo zračni prostor

Policisti so pred Buckinghamsko palačo aretirali moškega, ki je čez ograjo vrgel nabojnik puške. Nihče ni bil ranjen ali ogrožen, zato dogodka ne obravnavajo kot teroristično dejanje, ampak »osamljeni primer, ki je posledica duševne bolezni«.

Moškega so takoj aretirali. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Območje so kljub temu zavarovali in nabojnik razstrelili, enaka usoda je doletela vrečo, ki jo je imel moški pri sebi, policisti pa so jo označili za sumljivo. Ko so moškega, njegova identiteta ni znana, preiskali, so pri njem našli še nož, ne pa tudi strelnega orožja, zato ni znano, od kod mu nabojnik, ki je končal na dvorišču Buckinghamske palače. Kralja Karla III. in njegove soproge Camille ob incidentu ni bilo v palači, so pa v njej potekale še zadnje priprave pred sobotnim kronanjem.

Strehe stavb, ki stojijo ob trasi med Buckinghamsko palačo in Westminstrsko opatijo, bodo zasedli ostrostrelci.

Da se kaj podobnega ali še hujšega ne bi pripetilo na veliki dan, bo varnost v Londonu, še posebno pa v bližini Buckinghamske palače ter Westminstrske opatije, močno poostrena. Ceste bodo polne policistov v uniformah in civilu, ki bodo v prestolnico pripotovali z vseh koncev države, strehe stavb, ki stojijo ob trasi med palačo in opatijo, bodo zasedli ostrostrelci, ki bodo budno spremljali dogajanje pod seboj in se odzvali ob najmanjšem znaku sumljivega vedenja, nad središčem Londona bodo za nekaj ur zaprli celo zračni prostor.

Osebna prepoved

Že tedne pa strokovnjaki za nacionalno varnost ter obveščevalne službe prečesavajo družbena omrežja in forume ter iščejo morebitne grožnje ali pozive k nasilju, pred kronanjem bodo policisti obiskali tudi vse, ki so bili kdaj obsojeni zaradi terorizma, ter jim osebno prepovedali udeležbo na kronanju ali približevanje območju.