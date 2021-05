Varnost britanskih kraljevih že drugič ogrožena

Princ Andrew živi v Windsorju. FOTO: Toby Melville/Reuters

1982. leta je Michael Fagan prišel do kraljičine spalnice.

Angleška policija je aretirala par, ki mu je uspelo preplezati ograjo in vstopiti na območje dvorca Windsor. Enaintridesetletni moški in dve leti mlajša ženska sta se nato sprehajala po parku, kjer kraljicasprehaja svoja psa, v njeno rezidenco pa nista vstopila. V bližini živi tudi njen sin princ, ki je bil v času incidenta doma. Par so policisti medtem že izpustili, po plačilu varščine, seveda. Kako jima je podvig uspel in kje so bili varnostniki, ki bi morali kraljeve ves čas varovati, policija še preiskuje. »To je neverjetna napaka in nekdo bo za to moral odgovarjati,« je britanskim medijem povedal vir iz Buckinghamske palače.Gre za že drugi tovrstni primer v manj kot mesecu dni. Pred približno dvema tednoma je uspelo ženski prepričati varnostnike pred vhodom na posestvo, da je zaročenka princa Andrewa, ti pa so ji, ker je bila urejena in videti premožna, verjeli in jo spustili naprej. Ženski je uspelo priti celo v prinčevo rezidenco, a ženska, bila naj bi španska državljanka, je šla predaleč, ko je tamkajšnjim zaposlenim povedala, da tam živi, ime pa naj bi ji bilo Irene Windsor. Ker so vedeli, da si princ hišo deli le z bivšo ženo, pogosto sta na obisku tudi njuni hčerki princesiin, 44-letne vsiljivke pa niso videli še nikoli v življenju, so poklicali policijo.Sicer pa so nepovabljeni že prej vstopali na območje, kjer živi kdo od kraljevih, kraljica se je z vsiljivci srečala že večkrat. Najbolj znan je primer iz leta 1982, ko je 30-letnemuuspelo preplezati ograjo do Buckinghamske palače, nato je po žlebu splezal do odprtega okna, vstopil v palačo in zatem še v kraljičino spalnico, kjer je Elizabeta II. ravno spala. Fagan jo je prebudil in dodobra prestrašil, a je ohranila mirno glavo, vlomilec pa na srečo ni bil napadalen, z njo je hotel le poklepetati. Pogovarjala sta se dolgih deset minut, preden je v sobo ena od zaposlenih kraljici prinesla čaj in takoj poklicala policijo. Možje postave so nato med zaslišanjem presenečeni izvedeli, da tistikrat Fagan ni prvič vstopil v Buckinghamsko palačo. Leta 2013 je v palačo hotel vstopiti z nožem oborožen moški, varnostniki so ga še pravočasno odstranili, tri leta pozneje je drug vsiljivec, preden so ga opazili, že plezal po zunanji strani palače, nazadnje pa je leta 2019 sredi noči 22-letnik preplezal ograjo in se namenil proti stavbi, ko so se sprožili alarmi, in njegovega podviga je bilo konec.