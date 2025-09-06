Varal je ženo: 20 let po ločitvi je igralec spregovoril o svojem ponižanju

Uma Thurman in Ethan Hawke sta do razhoda leta 2004 veljala za enega zlatih parov Hollywooda. Tedaj je bilo razkrito, da je igralec ženo varal.

Par se je naslednje leto po sedmih letih zakona, v katerem sta se rodila dva otroka, uradno ločil. Sledili sta dve desetletji, v katerih sta o dogodkih oba večinoma molčala.

Pred nedavnim pa je Ethan v intervjuju za britansko izdajo revije GQ prvič omenil razhod z Umo in priznal, da medijska pozornost, ki je spremljala ta škandal, zanj ni bila prijetna.

»To je, celo, ko govorijo pozitivne stvari, skoraj ponižujoče,« je dejal igralec.

Po tem, ko se je igralka ločila od Garyja Oldmana, sta se Uma Thurman in Ethan Hawke spoznala med snemanjem filma Gattaca iz leta 1997. Novinarje britanske revije je zanimalo, zakaj se igralci pogosto zaljubijo na snemanjih.

»V našem poklicu obstaja določena intimnost. Umetniška, domišljijska intimnost,« je povedal in dodal:

Ethan Hawke, Uma Thurman FOTO: Profimedia

»To te ponese. Imaš občutek, da je nevarno in vznemirljivo. Kot da bi se zaljubil na poletnem taboru. Nima nobene povezave z vsakdanjim življenjem. Ravno v tem tiči nevarnost.«

Leto dni po začetku zveze sta se Uma in Ethan poročila, v zakonu sta dobila hčerko Mayo ter sina Levona.

A sedem let pozneje je Uma vložila zahtevo za ločitev. Mediji so začeli namigovati, da jo je mož varal z varuško njunih otrok, Ryan Shawhughes.

Ethan je sprva zanikal kakršnokoli razmerje, a takoj po ločitvi sta se z ljubico začela skupaj pojavljati v javnosti, kjer jo je predstavljal kot svoje novo dekle, kasneje sta se poročila in imata dve hčerki.

V intervjuju za The Guardian je leta 2009 je Hawke spregovoril o svojem razmerju s Shawhughesovo:

»V tistem obdobju svojega življenja sem bil zelo previden in sem si obupno želel ostati samski.

Ampak včasih se ti življenje pač zgodi. Izjemno ljubim Ryan. Glavno je, da sva neverjetno kompatibilna.«

Ryan Shawhughes, Ethan Hawke FOTO: Profimedia

Uma je ostala dostojanstvena in ni komentirala govoric. V prvem intervjuju po ločitvi z Oprah Winfrey je govorila zgolj o tem, kako je razhod vplival na družino, in zavrnila, da bi kogarkoli krivila za konec zakona.

»To je izjemno težko, težko je za vso družino,« je povedala nekaj mesecev po razvezi. » Bili ste družina, nato pa to več niste ...

Najin zakon se je končal. Moram prevzeti odgovornost za svoj del. Nič lažje mi ne bo, če bom za to krivila drugega,« povzema Glossy.rs.