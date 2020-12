Van Halenove kitare za 350 tisočakov

Fotografije za povrhu

Vedno zaželena: rokavica kralja popa FOTO: Reuters

kitare so presegle pričakovanja.

Za vse tri kitare je bilo neverjetno veliko povpraševanja, največ, slabih dvesto tisočakov, pa je iztržila električna kitara kramer, ki jo je legendarniustvaril s kitarskim tehnikom. Pri avkcijski hiši Julien's so z izkupičkom zadovoljni, tri ikonična glasbila glasbenika, ki je na odru vedno zažigal z divjimi nastopi, so namreč prinesla kar 350.000 evrov.Kitara Kramer je iz javorjevega lesa ter rdeče barve s črnimi in belimi črtami, ki jih je na instrument po svoji lastni zamisli nalepil kar sam Van Halen. Od leta 1991 je bila v lasti zvezdnikovega prijatelja, ki jo je razstavil v svoji restavraciji. Ko jo je obiskal Van Halen, ki je zaradi raka umrl oktobra letos, je zaigral prav na to kitaro, poroča STA.Med najbolje prodanimi predmeti je bila tudi Van Halenova kitara iz serije EVH Charvel Art, ki so jo prodali za 116.000 evrov, krasi pa jo črno-beli abstraktni vzorec, prav tako glasbenikovo delo, kupec, ki seveda ostaja anonimen, pa bo prejel še fotografije, ki dokumentirajo Van Halenovo okraševanje glasbil. Za 41.000 evrov so prodali še kitaro z rdečimi, črnimi in belimi črtami, na katero je igral igralecv videu za skladbo Hot For Teacher, v katerem je nastopil v vlogi mladega Eddieja.Na dražbi so ponudili številne predmete tudi drugih glasbenih zvezdnikov, med njimi kitaro, belo rokavicos kristali swarovski, črn jopičter rokopis pesmiiz leta 1974.