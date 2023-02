Valižanska princesa princa Williama potrepljala po zadnjici

Valižanska princ in princesa sta se v Londonu udeležila podelitve britanskih filmskih nagrad bafta. Kate je znova očarala s svečano belo obleko, ki jo je popestrila z dolgimi črnimi rokavicami, elegantno črno torbico in uhani zlate barve, za katere je odštela komaj 20 evrov, oboževalci priljubljenega para pa so povsem ponoreli, ko je odlično razpoložena in razigrana princesa v nekem trenutku moža potrepljala po zadnjici. »O, moj bog! Ste videli to? Saj ne morem verjeti!« »Vau, če bi hotela, ju ne bi mogla oboževati bolj, kot ju ta trenutek. Fantastično!« »Kako čudovito!« So bili le nekateri od navdušenih komentarjev, ki so se pojavili, ko je posnetek zakrožil po družabnih omrežjih.

Kate je bila ves večer odlično razpoložena. FOTO: Pool Reuters

Kate in William sta sicer znana po tem, da se v javnosti vedeta izjemno profesionalno in si skorajda nikoli ne izkazujeta naklonjenosti. Tu in tam fotografi v objektiv ujamejo Williama, ko ženi na hrbet položi dlan, Kate se je nekajkrat ob posebno radostnih priložnostih spozabila in moža objela, sicer pa zakonca dotike in poljube večinoma hranita za čas, ko sta sama. Tako je želela tudi zdaj pokojna britanska kraljica Elizabeta II., ne nazadnje so kraljevi, ko se pojavijo na dogodkih, tam službeno, in Elizabeta je menila, da izkazovanje nežnosti med delovnim časom pač ni profesionalno. Prva sta to pravilo prekršila princ Harry in Meghan, ki sta se za roke držala, kamor koli sta šla, skoparila nista niti z objemi, zdaj pa sta se, kot kaže, nekoliko sprostila celo bodoči britanski kralj in njegova boljša polovica.

Kate in William, ki je predsednik Britanske filmske akademije že 13 let, sta v predkoronskih časih redno obiskovala podelitev nagrad, tokrat sta se po rdeči preprogi sprehodila prvič po treh letih, poklepetala pa sta tudi z mnogimi umetniki ter člani akademije.