Vaginalno svečo spet razgnalo

Imperij za zdravo življenje in dobro počutje Goop ji je prinesel obilo zadovoljstva in sreče, predvsem pa umik od naporne igralske kariere. A tudi nekaj pravnih zapletov, kajti nasveti in izdelki, ki jih na svoji spletni strani ponuja Gwyneth Paltrow, marsikomu delajo sive lase. In netijo ogenj.



Na udaru so predvsem oskarjevkine dišeče sveče, ki naj bi prinašale opojne vonjave po ženskem in moškem spolovilu, spolnosti, orgazmu in še marsičem, za kar je igralkina ekipa strokovnjakov očitno našla univerzalen in všečen vonj (med drugim po geraniji, bergamotki, cedri in mošusu), izdelek, za katerega je treba odšteti dobrih 60 evrov, pa je prava prodajna uspešnica in je trenutno celo razprodan. Kritike, da je nevaren, mu očitno ne škodujejo, čeprav bi utegnila zadnja tožba možakarja iz Texasa Goopu nanesti kar nekaj škode. Colby Watson namreč zatrjuje, da je sveča po treh urah gorenja nenadoma eksplodirala, in čeprav je ogenj takoj pogasil, je njegova nočna omarica nepopravljivo poškodovana, umazane pa so tudi stene v spalnici, iz katere je komajda spravil dim. Med eksplozijo se ni poškodoval nihče, a Watson zatrjuje, da je igralkin izdelek zelo nevaren, zato zahteva kar štiri milijone evrov odškodnine. Pri Goopu vztrajajo, da s svečo ni prav nič narobe, k vsakemu izdelku pa priložijo tudi napotke za ustrezno uporabo; Watson zagotavlja, da se je navodil držal, toženi pa so prepričani, da je sveča zanesljivo gorela predolgo in na neustrezni podlagi ali v bližini vnetljivega predmeta.



»Dosledno se držimo vseh varnostnih smernic pri vseh izdelkih. Tožba je očitno poskus nekega posameznika, ki si želi iztržiti nesramno vsoto denarja od ponudnika odmevnega izdelka,« so prepričani pri Goopu, kjer upajo, da bo primer padel v vodo.

A kot kaže, zgodba Teksašana ni osamljena. Podobno izkušnjo je pred meseci doživela Britanka Jody Thompson, ki je gorečo svečo k sreči postavila v odsluženi kamin, tako da večje škode v prostoru ni bilo. Kot vztraja, je izdelek z vonjem po vagini razgnalo že po nekaj minutah gorenja, ko pa je na dogodek opozorila Goop, so se ji pristojni menda hiteli opravičevati in ji ponudili goro brezplačnih izdelkov.

