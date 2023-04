Vabila menda ni niti pričakovala

Čeprav bo kmalu minilo 30 let, odkar sta šla princ Andrew in Sarah Ferguson vsak svojo pot, je Fergie s kraljevimi ostala v dobrih odnosih, z bivšim možem si celo delita dom, palača, v kateri živi Andrew, je namreč dovolj velika, da imata vsak svoje krilo. Po smrti kraljice Elizabete II. sta nekdanja zakonca celo posvojila dva njena kosmatinca, ki ju je kraljica dobila v dar od Andrewa in njegovih hčera, da bi ji popestrila čas po smrti moža princa Filipa. A vse to, kot kaže, ni dovolj, da bi si Fergie zagotovila vabilo na kronanje nekdanjega tasta, ki se ga bo sicer udeležilo okrog 2000 državnikov, članov kraljevih družin in drugih pomembnežev z vsega sveta.

Princ Andrew ter princesi Beatrice in Eugenie bodo zgodovinski dogodek spremljali v živo.

Medtem ko bodo slovesnost v živo spremljali njen bivši in hčerki, bo morala 63-letna vojvodinja zgodovinski trenutek gledati prek televizijskega zaslona. Kljub temu pa menda zamer ni, ne z ene in ne z druge strani. Kralj Karel III. je že večkrat poudaril, da si želi na kronanju le tiste člane družine, ki za monarhijo tudi delajo, kar pomeni, da nihče od družine York na slovesnosti ne bo imel vidnejše vloge, temveč se je bodo udeležili zgolj kot povabljenci, Sarah pa menda vabila ni niti pričakovala. Viri blizu vojvodinji Yorški so za britanske medije potrdili, da se s kraljem dobro razumeta, Sarah se je kraljevim denimo pridružila na lanskem praznovanju božiča ter letošnje velike noči. Edini, ki je resnično ni maral, je bil princ Filip, ki ji je močno zameril škandale, ki jih je zakuhala v času, ko sta se z Andrewom ločevala, in še desetletja pozneje je ni hotel videti na nobenem družinskem srečanju ali slavju, po njegovi smrti pa se je Fergie znova zbližala s kraljico in drugimi družinskimi člani.