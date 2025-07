V želji po slavi: nenavaden vzorec obnašanja Nicole Peltz

Brooklyn Beckham je po poroki prevzel priimek Nicole Peltz in ima kar 70 njej posvečenih tetovaž.

Njun odnos je v središču pozornosti britanske javnosti, saj se najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama ni udeležil praznovanj 50. rojstnega dne očeta in ne 14. rojstnega dne sestre Harper, kar naj bi bila posledica vpliva njegove žene.

Družina Beckham naj bi menila, da snaha manipulira z njihovim sinom. V duhu te družinske drame je Daily Mail spomnil na eno prejšnjih zvez Američanke s sinom prav tako znane družine in opozoril na podoben vzorec obnašanja.

Nicola Peltz je z Brooklynom Beckhamom poročena od leta 2022, prej je imela več odmevnih zvez. Med njenimi bivšimi je Anwar Hadid, sin milijonarja Mohameda Hadida in manekenke Yolande Hadid, brat supermodelov Bele in Gigi Hadid.

Njuna zveza je sprva delovala idilično: Nicola je postala skoraj najboljša prijateljica z njegovo materjo Yolando, zbližala se je tudi z njegovima slavnima sestrama.

Anwar je bil takrat zaščitni obraz blagovne znamke Hugo Boss in postajal vse večja zvezda družbenih omrežij.

Vendar so se Yolanda, Anwarove sestre in drugi kmalu začeli spraševati, ali je on, takrat še najstnik, res srečen ob Nicoli. Par se je po letu in pol zveze razšel, njeni tiskovni predstavniki so vztrajali, da je bil razhod prijateljski.

A po razhodu je Nicola nenadoma prenehala spremljati vse člane družine Hadid na instagramu. Nikoli ni bilo pojasnjeno, kaj se je zgodilo, nihče iz družine Hadid je ni več omenjal, prav tako ne ona njih.

Brooklyn in Nicola naj bi v vrtincu aktualnega spora na instagramu prenehala slediti njegovima bratoma Romeu in Cruzu.

Obupana žeja po slavi Nicole Peltz

Daily Mail je članek o njej naslovil Nicola Peltz in njena obupana žeja po slavi, saj že leta poskuša priti med velike zvezde.

Je igralka, igrala je v več filmih, med katerimi je najbolj znan eden od delov franšize Transformers.

Preizkusila se je tudi kot režiserka: leta 2024 je posnela film Lola, v katerem je igrala glavno vlogo in za katerega je napisala scenarij.

Kritika ji ni bila naklonjena: The Guardian je film ocenil kot tako imenovan poverty porn, kar pomeni izkoriščanje revščine v komercialne namene, film ima na platformi IMDb oceno 3,8 od možnih 10 zvezdic.

Nicola je sicer hči ameriškega milijarderja Nelsona Peltza in manekenke Klaudije Hefner Peltz. Premoženje njenega očeta je ocenjeno na 1,7 milijarde dolarjev oziroma skoraj 1,5 milijarde evrov.

Trdi, da ji starši med odraščanjem niso dopuščali veliko svobodne izbire, in so hoteli, da bi se posvetila hokeju.

Vendar je bila njena želja, da postane hollywoodska igralka, močnejša, zato so ji dovolili, da je začela hoditi na avdicije, pri čemer ni mogla računati na veze, poznanstva in vpliv družine.

»Živeli smo eno uro stran od Manhattna in prepričala sem mamo, da me odpelje k nekemu menedžerju. Rekla je: "Če te vzamejo, odlično, če ne, me do 18. leta tega ne prosi več,"« se je v enem od intervjujev spominjala Nicola.