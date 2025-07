V Zagrebu se bo danes zbralo pol milijona ljudi, že poročajo o zastojih

Zagreb odšteva zadnje ure do koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, na katerem danes pričakujejo pol milijona ljudi iz Hrvaške in drugih držav. Po besedah pristojnih gre za največje javno zbiranje te vrste in organizacijsko najzahtevnejši dogodek v zgodovini države. V organizacijo je vključenih več kot 14.000 ljudi.

»Nobena skrivnost ni, da gre za največje javno zbiranje te vrste, kar jih je bilo kadarkoli na Hrvaškem«

Na koncertu, ki bo potekal na zagrebškem Hipodromu, pričakujejo pol milijona obiskovalcev, za varnost katerih bo skrbelo okoli 6500 policistov in 5000 redarjev. V pripravljenosti bo več kot 200 zdravstvenih delavcev in okoli 100 gasilcev.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v četrtek dejal, da bo na koncertu skupno angažiranih več kot 14.000 oseb, vključno z nujnimi službami. »Nobena skrivnost ni, da gre za največje javno zbiranje te vrste, kar jih je bilo kadarkoli na Hrvaškem,« je dodal.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih.

Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Kljub kontroverznostim je obisk koncerta napovedalo več vidnih hrvaških politikov, med drugim obrambni minister Ivan Anušić in predsednik sabora Gordan Jandroković, ki prihajata iz vrst vladajoče HDZ. Premier in predsednik te desnosredinske stranke Andrej Plenković si je v četrtek s svojimi otroki ogledal generalko.

Thompson je s skoraj pol milijona prodanih vstopnic za današnji koncert po besedah organizatorjev postavil svetovni rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert. Pred njim je bil rekorder italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.