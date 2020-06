V vozičku sprehaja mačko, ki v tem uživa

ROL/X17ONLINE.COM Zvezdničina mačka naj bi v sprehodih uživala. FOTO: Rol/x17online.com

Navdušila jo je Seinfeldova žena

Igralkina najstarejša Violet jih šteje 14, Seraphine je tri leta mlajša, najmlajši z osmimi leti pa je Samuel.

Potrpljenje in iznajdljivost staršev sta (bila) med karanteno postavljena na precejšnjo preizkušnjo. Kajti če se že odrasli težko spoprijemamo s kleščenjem stiskov na minimum, zgolj na člane gospodinjstva, je otrokom še toliko težje razložiti, čemu morajo ostajati doma in se z vrstniki ne morejo poditi po igralih.S to težavo se je morala soočiti tudi hollywoodska zvezdnica, ki samoizolacijo preživlja s hčerkamainter sinkom, ki so se ji rodili v zdaj že razpadlem zakonu z, na pomoč pa ji je priskočila domišljija. Lepa igralka, ki velja za vzor zvezdniških mamic, se namreč ne boji razmišljati zunaj okvirov, in tako se je lotila prepričevanja otrok, da je redno gibanje na svežem zraku še kako potrebno tudi in morda sploh zdaj.»Ene hčerke nikakor nisem mogla pripraviti k temu, da bi šli skupaj na sprehod. A sem jih morala nagnati iz hiše. Nujno!« je povedala Jennifer, ki se je odlično znašla. Ker ji je deklica povedala, da ne želi njihove družinske mačke same puščati doma, je pretkana mamica brž kupila voziček, vanj namesto dojenčka položila mačko – in otroci so brez pritožb šli na sprehod.Fotografije igralke, kako pred sabo potiska voziček, v katerem lenobno poležava mačka, so hitro postale tema kramljanja v filmski meki. A jezavrnila šale, da spominja na norico z mačkami, češ da je vsega kriva njena prijateljica, žena»Hočem, da ve, da je ona vsega kriva! Ne nazadnje je Jessica velika ljubiteljica mačk. Zaradi nje sem nenadoma imela doma mačko, zdaj pa še voziček zanjo in jo vodim na sprehode. Še več, celo povodec sem kupila,« se je pohecala igralka, a dodala, da je kmalu spoznala, da v teh malce nenavadnih sprehodih ne uživajo le njeni trije otroci, ampak tudi puhasta kosmatinka. »Mislim, da ji paše, da gre lahko ven. Zanjo je to vznemirljiva dogodivščina.«Garnerjeva priznava, da so v izolaciji že doživeli slab trenutek ali dva, vseeno pa da si njeni trije zaslužijo medalje, kako dobro vse prenašajo. »Pomagajo mi, kolikor lahko, čistijo hišo, resnično se vedejo vzorno.« Najmlajši Samuel, star osem let, pa se je že naučil, da je treba biti pri uporabi čistil zmeren. Vsekakor zmernejši, kot je bil, ko se je prvič sam lotil čiščenja kopalnice.»V kopalno kad je vlil morje čistila, jo nato le napolnil z vodo in izpraznil. Banja je bila na koncu debelo obložena s čistilom, ki sem ga drgnila stran skoraj pol ure.« Pri tem je fantiču razložila, da je sicer dobro biti temeljit, a da bi jim tolikšna količina čistila lahko razžrla kožo.