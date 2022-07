V tretje se jima je le uspelo poročiti

V tretje gre rado! Tako sta v svojih vabilih na poroko zapisala Jay Ellis, postavni zvezdnik uspešnice letošnjega leta Top Gun: Maverick, in njegova srčna izvoljenka Nina Seničar, po kateri se pretaka srbski temperament. A trojka se ni izkazala za njuno srečno število, ker bi zdaj že v tretje poskušala z zakonsko srečo, temveč ker jima je šele v tretjem poskusu obred in svatbo tudi v resnici uspelo izpeljati. Prvič sta načrtovan poročni dan namreč morala prestaviti zaradi pandemije, ki je predlani ustavila svet. V drugo zaradi izgube ljubljene osebe. Zdaj pa sta naposled doživela svoj najlepši dan, poln ljubezni. »Deveti julij 2022. Per sempre!« sta radostno oznanila na instagramu in s pripisom v italijanščini, ki pomeni za vedno, tudi razkrila, da sta se drug drugemu zavezala v romantični Italiji.

Bilo je neverjetno!

Mladoporočenca je leta 2015 seznanil skupni prijatelj, po štirih letih romance sta svojo ljubezen okronala z zaroko na eksotičnem Baliju in še v istem letu 2019 že želela ljubezen tudi potrditi s poroko. »Vedela sva, da se želiva poročiti v Italiji, saj je bilo tu tudi najino prvo skupno potovanje.«

V tretje se je srbska manekenka vendarle zaobljubila svojemu srčnemu izbrancu. FOTO: Osebni arhiv

Pri iskanju popolne poročne lokacije sta se ozirala v romantično Toskano, ki je z nežno valovito pokrajino, posejano z vinogradi, neskončnimi drevoredi elegantnih cipres in srebrnkastimi nasadi oljk med pravljičnimi starodavnimi vasicami popolna kulisa za najlepši dan. »Vila Mangiacane v San Cascianu, 9. julij 2019,« sta se zedinila v lokaciji in datumu, a je njune poročne sanje ubila pandemija. »Kot ves svet tudi midva nisva vedela, kako dolgo se bo vlekla zdravstvena kriza in koliko se bo razširila, in tako sva morala vse odpovedati,« sta dejala zaljubljenca, ki se tistega leta sicer nista sprehodila pred oltar, a sta že novembra vseeno potrdila ljubezen na najbolj izjemen način, s prihodom edinke Nore Grace.

190 svatov je z njima slavilo njuno ljubezen.

Ko se je lani svet začel izvijati iz pandemskega primeža, sta za nov poročni datum določila julij 2021, »a je nato v družino prišla smrt in sva bila kakšnih osem mesecev zdoma in sva zato morala vnovič spremeniti načrte. Za nov datum, že tretji, pa sva nato določila 9. julij letos.« Končno sta doživela popoln poročni dan, ki se ga bosta s toplino spominjala tudi še čez desetletja. »Želela sva, da bi se na ta dan vsi imeli fantastično lepo in predvsem, da bi vsi plesali! Prihajava namreč iz različnih strani sveta, iz različnih kultur in sva drugačnega družinskega ozadja, zato je bilo izjemno videti, kako so se vsi ljudje, ki jih imava neznansko rada, tako lepo ujeli,« je dejala presrečna mlada žena, katere besede so skoraj odmev Jayevih.

V nadaljevanju kultnega Top Guna je zaigral pilota Reubena Fitcha z vzdevkom Payback. FOTO: Osebni arhiv

»Bilo je neverjetno! Po vsem, kar smo preživeli v minulih dveh letih, je bilo skoraj neverjetno, da se je v Toskani zbrala druščina 190 ljudi in tri dni slavila. Z različnih koncev sveta so prišli najini prijatelji in družina, vsi so se smejali, zabavali, tkali vezi, kar je bilo natanko to, kar sva si želela. Z njimi sva ustvarila za knjigo prelepih spominov, ki nas bodo spremljali vse življenje.« A kolikor je bilo zabavno, prav toliko je bilo tudi izčrpavajoče, zato je Ellis v isti sapi dodal, da si po tej najbolj nori tridnevni zabavi skoraj zasluži ali najmanj potrebuje krajše počitnice.