V tretje mu je le uspelo: mož nekdanje princese uspešno opravil pravosodni izpit

Nekdanja japonska princesa Mako bo končno lažje zadihala, saj je njen mož Kei Komuro v tretje le opravil pravosodni izpit in bo lahko začel bolje služiti. Zakonca sta se po poroki, ki ji je japonska javnost ostro nasprotovala, namreč preselila v New York, da bi začela znova in v bolj prijaznem okolju.

Ker Mako ni želela prilivati olja na ogenj, se je odrekla milijonu evrov, ki jih japonske princese ob poroki z običajnimi državljani dobijo kot neke vrste kompenzacijo za to, da se morajo odreči plemiškemu nazivu in življenju v palači, zato zadnje leto za mladoporočenca ni bilo prav lahko. V New Yorku so cene precej zasoljene, Keieva plača ni bila prav visoka, Mako pa trenutno dela kot pripravnica, zato si denimo nista mogla privoščiti več kot enosobnega stanovanja. Zdaj pa se njuno življenje, kot kaže, končno le obrača na bolje.

Kei Komuro, ki je v velikem jabolku študiral pravo in lani tudi diplomiral, se je sicer že kot študent zaposlil v eni tamkajšnjih odvetniških družb, zdaj ko je opravil pravosodni izpit, pa je končno dobil tudi možnost napredovanja. »Za njima je težko obdobje in vesel sem, da se jima je končno nasmehnila sreča in se lahko veselita prihodnosti,« je ob novici dejal predstavnik iz japonske cesarske palače.

Komuro je k izpitu prvič pristopil julija lani, drugič je poskušal februarja, julija letos pa se mu je končno nasmehnila sreča. V zvezni državi New York sta za pravosodni izpit namreč razpisana le dva roka na leto, na srečo pa lahko tam kandidati poskušajo, kolikokrat pač želijo, kar v mnogih drugih ameriških državah ne velja. Tokratnega julijskega roka se je udeležilo 9609 kandidatov, uspešnih je bilo 66 odstotkov.