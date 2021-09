V tretje jima je uspelo

Dekliščina je bila v znamenju filma Blondinka s Harvarda. FOTO: Instagram

Rodbina z dolgo zgodovino Grofija Pembroke je bila ustanovljena leta 1138, v družino Herbert pa je prišla leta 1501, in od takrat se plemiški naziv ter pripadajoče posesti prenašajo iz roda v rod. Aktualni grof William Alexander Sidney Herbert je že 18. po vrsti, naziv je podedoval leta 2003, ko je umrl njegov oče, 17. grof Pembroke. William že ima naslednika, devetletnega sina Reginalda.

Blondinka s Harvarda

450

let je posest z dvorcem v nevestini družini.

Po dveh neuspelih poskusih, obakrat so ji načrte prekrižali pandemija novega koronavirusa in z njo povezani ukrepi, se je ladyle uspelo sprehoditi do oltarja in obljubiti večno zvestobo izbrancu, zavarovalniškemu posrednikuObred in zabava sta potekala na posesti, ki je v nevestini družini že 450 let, trenutno v dvorcu živi njen brat grof Pembroke, ki je plemiški naziv in družinsko premoženje podedoval od pokojnega očeta. Med svati ni manjkalo elegantnih dam, med njimi je bila seveda nečakinja pokojne princeselady, brez katere ne mine prav nobena pomembna zabava ali dogodek, in britanskih plemičev. Nevesta se je odločila za enostavno, a zelo elegantno belo obleko s čipkastimi detajli, visokim ovratnikom in dolgimi rokavi, kot se za poroko plemkinje v anglikanski cerkvi tudi spodobi.Dolgo vlečko ji je na laseh držala dragocena družinska tiara iz safirjev in diamantov, ki jo je nazadnje na svoji poroki leta 2010 nosila njena svakinja.Enaintridesetletna Jemima in Hugo sta se zaročila leta 2019. Poroko sta načrtovala za pomlad naslednje leto, a ju je presenetila epidemija in sta jo bila primorana prestaviti. Za nov datum sta izbrala jesen 2020, ko sta pričakovala, da bo virus poniknil in bo spet vse po starem, a sta se uštela. Ko so njuni načrti že drugič splavali po vodi, sta datum prestavila še nekoliko dlje v prihodnost, za skoraj eno leto, kar se je zdaj obrestovalo. Jemima se namreč ni želela odreči veliki in razkošni poroki, kot so storile neveste, ki so svojim dragim večno zvestobo obljubile med epidemijo, denimo princesa, ki je zmaja praznovala prvo obletnico.Tudi dekliščina, ki jo je za prijateljice pripravila prejšnji mesec, je bila več kot razkošna, na njej pa je lady pokazala tudi svojo šaljivo plat. Odločila se je namreč, da bo za temo zabave izbrala komedijo Blondinka s Harvarda. Dekleta so tako morala obleči rožnate oprave s čim več bleščicami in nakita, tudi vse okrasje je bilo rožnato in puhasto, bodoča nevesta pa se je napravila kar v Elle Woods, protagonistko komedije, kar ji je odlično uspelo, in lady Kitty je pozneje na družabnem omrežju zapisala, da se je zabava začela v trenutku, ko je videla Jemimo, saj je bruhnila v smeh in se do konca dekliščine ni nehala smejati.