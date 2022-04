V Švici je skrival milijone

Dokumenti, ki so pricurljali iz ene od švicarskih bank, so razkrili ogromno bogastvo, ki ga je v to alpsko deželico skril jordanski kralj Abdulah II., vse pa se je začelo leta 2011, v času, ko so njegovo domovino in okoliške države pretresali protesti in upori, ki so sosednji Sirijo in Egipt finančno močno izčrpali. Takrat se je Abdulah II. odločil, da denar shrani na banki Credit Suisse, znani po diskretnosti in dejstvu, da pri njih skrbijo za račune mnogo uglednih in predvsem premožnih ljudi z vsega sveta.

V neprijetnem položaju se je znašla tudi kraljica Rania, saj je na enem od računov njeno ime. FOTO: Getty Images

V naslednjih šestih letih je kralj odprl še vsaj šest bančnih računov na svoje ime in enega na ime žene, kraljice Ranie. Nanje je v vsem tem času nakapljalo 216 milijonov evrov, razkrivajo dokumenti. In njegovi rojaki nad informacijami zagotovo ne bodo navdušeni, saj kralju že zdaj očitajo kopičenje bogastva, nekateri menijo, da ga je pridobil nezakonito, očitajo mu utajo davkov, medtem ko večina Jordancev komaj shaja. Državi je mednarodni denarni sklad ponudil pomoč, a pod pogojem, da prebivalci zategnejo pasove. To so storili, sicer z nejevoljo, a kaj drugega jim ni preostalo. Kralj, ki bi moral biti državljanom za zgled ali pa jim vsaj pomagati, pa je medtem denar na skrivaj nalagal v Švici.

Njegovi odvetniki so se medtem že odzvali in dejali, da kralj ni počel ničesar nezakonitega, niti se na ta način ni poskušal izogniti plačilu davkov, kar mu nekateri očitajo, saj v Jordaniji kralju davkov tako in tako ni treba plačevati. Pojasnili so, da gre za njegov denar, pridobljen povsem zakonito, med drugim naj bi bil del zapuščine njegovega pokojnega očeta, tudi davka na dediščino pa v Jordaniji ni treba plačati.