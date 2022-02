V strašni nesreči umrla Anja iz priljubljene oddaje Ljubezen na vasi

Anje Boronjek, ki je ljubezen iskala pred kamero v hrvaškem šovu Ljubezen na vasi, ni več. Zanjo in dve leti starejšega Tihomirja Kmezića je bil usoden ogljikov monoksid.

Policija je v poročilu zapisala, da so z opravljenim pregledom ugotovili, da sta se v družinski hiši v Novi Gradiški od 3. do 5. februarja zaradi neustrezne vgradnje peči na trda goriva, z ogljikovim monoksidom zastrupili dve osebi. Oba pokojnika, moškega letnik 1982 in dve leti mlajši žensko, so našli v soboto. Na truplih ni bilo znakov nasilja.

Anja je ljubezen v omenjeni resničnostni oddaji iskala leta 2016.