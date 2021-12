V Sloveniji priljubljeni hrvaški pevec pozitiven na koronavirus

Hrvaški pevec Mišo Kovač (80) je pozitiven na koronavirus, poroča Slobodna Dalmacija. Pevca so pred dnevi odpeljali v bolnišnico, kjer so ga priklopili na respirator. Ko je prejel kisik, se mu je zdravstveno stanje izboljšalo in so ga že odpustili v domačo nego.

Poleg njega sta pozitivni tudi njegova žena Lidija in hči Ivana.