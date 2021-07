V skrbeh za princeso, ki okreva na drugi strani sveta

Otroka neizmerno pogreša. FOTO: Instagram

Rojena v Zimbabveju Charlene se je leta 1978 rodila v drugem največjem mestu Zimbabveja Bulawayo, njeni predniki pa so Nemci. Leta 1861 sta se njen prapraded in njegova žena preselila v Afriko, da bi si tam ustvarila boljše življenje. Charlenini starši so se v Republiko Južno Afriko preselili, ko je imela 12 let, šolo je obiskovala v Johannesburgu, državo pa je leta 2000 zastopala tudi na olimpijskih igrah, in sicer v disciplini mešano plavanje.

julija sta z Albertom praznovala obletnico.

Monaška princesaje že dva meseca v Republiki Južni Afriki, kjer, kot smo že pisali, okreva po operaciji sinusov, zaradi česar so ji zdravniki odsvetovali potovanje nazaj v domovino. Kako dolgo bo ostala v Afriki, ni znano, a že zdaj ji je zelo težko, česar niti ne skriva.Še posebno jo je bolelo, da je bila ločena od moža na njuno deseto obletnico poroke, še bolj pa pogreša svoja otroka, šestletna dvojčkain. Zelo je hvaležna sodobni tehnologiji, je že nekajkrat priznala, saj lahko otroka tako vsak dan vidi, četudi na daleč. Pred dnevi je na družabnem omrežju objavila fotografijo, na kateri pred seboj drži pametni telefon in otožno zre v zaslon, sledili sta ji še dve fotografiji, na katerih je mogoče videti, da se je pogovarjala z otrokoma in jima pošiljala poljubčke.»Med izdelovanjem odej malo druženja z Jacquijem in Bello,« je zapisala ob fotografije, ki jih je všečkalo skoraj 24.000 ljudi, mnogi med njimi so ji zaželeli tudi čimprejšnje okrevanje.Charlenin otožni obraz je med njenimi sledilci sprožil precej zaskrbljenosti, nekateri so priznali, da si ne znajo predstavljati, da bi bili tako dolgo ločeni od svojih dragih. Zagotovo pa se je Charlene neizmerno razveselila novice, ki so jo predstavniki monaške palače delili tudi z javnostjo, in sicer da jo bosta otroka že kmalu lahko obiskala v Južni Afriki, pridružil se jima bo seveda tudi princČeprav je v njunem zakonu pogosto močno škripalo, razlog za to so bili domnevni Albertovi skoki čez plot ter njegovi vedno novi nezakonski otroci, pa je zdaj Charlene priznala, da bi brez njega težko preživela teh zadnjih nekaj mesecev. »Albert je moja skala, moja moč. Ne vem, kako bi preživela te težke in boleče mesece, če ne bi bilo njega. Seveda tudi njega močno pogrešam, da sva bila ločena na obletnico poroke, je bilo nekaj najbolj groznega. Upam, da se kmalu vidimo tudi v živo in jih lahko stisnem v objem,« je povedala novinarki južnoafriške televizije.Charlene se je v deželo, kjer je preživela najstniška leta, vrnila, da bi pomagala nosorogom, ki jih tam množično lovijo za trofeje, običajno jim odstranijo rog, živali pa ranjene pustijo v divjini, kjer večinoma ne preživijo. Posledično so na robu izumrtja, a, kot je Charlene že večkrat dejala, ne bo dopustila, da se to zgodi.