V skrbeh so za nekdanjega monarha, ki je v kritičnem stanju

Nekdanjega grškega kralja Konstantina, ki je tej sredozemski deželi vladal od leta 1964 do ukinitve monarhije devet let pozneje, so v kritičnem stanju sprejeli na intenzivni oddelek zasebne bolnišnice v Atenah. Čeprav menda ni priključen na naprave, ki bi ga ohranjale pri življenju, 82-letnik z okolico ne komunicira, je poročala grška nacionalna televizija ERT.

V grško kraljevo družino se je rodil tudi pokojni princ Filip. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

K njegovi bolniški postelji so nemudoma prihiteli njegovi otroci, ki sicer živijo na različnih koncih sveta, najstarejša hči princesa Alexia na Kanarskih otokih, princ Pavlos in princesa Theodora v Londonu, princ Philippos v Švici, le princ Nikolaos si je življenje ustvaril v rodni Grčiji. Da je njegovo stanje zelo resno, priča tudi podatek, da sta se v Atene iz Španije odpravili Konstantinovi sestri Sofia in Irene. Zdravje nekdanjega kralja se je sicer počasi slabšalo že več let, ko je med drugim preživel možgansko kap, pristal na vozičku, tudi z dihanjem je imel zadnja leta težave, zaradi česar so ga večkrat sprejeli v bolnišnico.

Predlani se je iz mesta na vzhodu Peloponeza ravno zato, da bi bil bližje najboljšim zdravnikom v državi, preselil v Atene. Nazadnje so ga v javnosti videli oktobra lani, ko je z ženo Anne-Marie obiskal restavracijo v prestolnici.

S Filipom sta bila bratranca V grško kraljevo družino se je rodil tudi pokojni vojvoda Edinburški, s Konstantinom pa sta bila bratranca. Oba sta bila potomca grškega kralja Jurija I. Grškega, ki pa se je sicer rodil kot danski princ. Jurija je grški državni zbor pri komaj 17 letih izvolil za kralja, saj so se želeli znebiti bavarskega princa in aktualnega vladarja Otta, ki je bil strašno nepriljubljen. Jurija so za njegovega naslednika predlagale in podprle vse takratne velesile, med njimi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irske, drugo Francosko cesarstvo in Ruski imperij. Prestol je zasedel leta 1863 in Grčiji vladal do 1913., ko je umrl v atentatu.

Zakonca sta sicer vse od ukinitve monarhije do leta 2013 živela v Londonu, saj zanju in za preostale člane kraljeve družine Grčiji ni bilo varno. Kljub temu je Konstantin ves čas popolnoma podpiral odločitev Grčije in njenih prebivalcev, ki so namesto v kraljevini želeli živeti v republiki. »Če so se ljudje tako odločili, imajo vso pravico živeti v republiki in treba jih je pustiti pri miru, da bi v tej ureditvi tudi uživali,« je pred časom dejal v intervjuju za revijo Time.

Mnogi so bili začudeni, da Konstantin do rojakov ne goji nobene zamere, saj je Grčija po ukinitvi monarhije družini zasegla palačo Tatoi, kjer so kraljevi živeli, nekaj malega odškodnine za to pa so jim izplačali šele po dolgotrajni sodni bitki na Evropskem sodišču za človekove pravice.