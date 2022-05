V senci princa Williama in Harryja: življenje Camillinih otrok

Princ William in princ Harry imata krušna brata in sestro. To sta Tom Parker Bowles in Laura Lopez iz Camillinega prvega zakona. Kako živita in kaj počneta?

Tom, ki mu je princ Charles tudi krstni boter, je pisec bloga o hrani, avtor in priznan kritik. Zaradi prefinjenega okusa je bil že večkrat sodnik v kuharskih oddajah. Leta 2005 se je poročil s Saro Buys, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka.