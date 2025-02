V prometni nesreči umrl znani glasbenik s Korčule

V prometni nesreči je življenje izgubil Jakša Denoble, znani glasbenik s Korčule. Bil je frontman rock skupine Plodovi Mozga, od njega pa se poslavljajo številni sodelavci, prijatelji in oboževalci.

»Z žalostjo se poslavljamo od Jakše Denoblea, edinstvenega umetnika s Korčule, pevca in kantavtorja. Na glasbeni sceni se je uveljavil kot frontman skupine Plodovi Mozga, projekta, ki je bilo njegovo življenjsko delo vse od leta 1998.«

»Njegova glasba in umetnost sta pustili neizbrisen pečat, pesmi, kot so U tvome dnevniku sve piše, Na salatu in Zvijezda padalica, pa ostajajo večni opomniki na njegov talent in strast do glasbe. Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini, prijateljem, članom benda in vsem, ki so ga imeli radi,« so zapisali na Facebook profilu Croatia Records.

O Jakši so s spoštovanjem spregovorili tudi v glasbeni zvezi Made in Korčula:

»Zapustil nas je naš umetnik, kantavtor, pevec in prijatelj Jakša Denoble. Nimamo besed, da bi izrazili praznino in žalost, ki ju čutimo. Bil je eden od ustanoviteljev naše zveze in pevec skupine Plodovi Mozga. Za seboj nam je zapustil umetnost in glasbo, po kateri ga bomo za vedno pomnili. Izrekamo sožalje Jakševi družini, prijateljem, članom benda in vsem, ki so ga imeli radi tako kot mi. Zbogom, dragi Jakša, do snidenja na nebeških odrih.«