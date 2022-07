V prometni nesreči na avtocesti A1 umrla zakonca iz zabavne oddaje

Marija in Šukrija Šeremet, udeleženca zabavne oddaje na eni izmed hrvaških komercialnih televizij Večera za pet, sta pretekli vikend izgubila življenje na najdaljši hrvaški avtocesti (avtocesti A1, op. p.), piše hrvaški Index. Zakonca Šeremet sta se v Split odpravila na praznovanje Marijinega 70. rojstnega dne in to je bilo njuno zadnje potovanje. Na avtocesti sta se ustavila , da bi zamenjala prazno pnevmatiko. Trk nasproti vozečega kombija je bil zanju usoden.

Živela sta v Ogulinu, kjer je Šukrija delal kot radiolog v splošni bolnišnici. To naj bi bilo njegovo zadnje leto pred upokojitvijo. »Jaz in moj mož zdravnik ... Najboljši trenutki mojega življenja so zdaj z njim. Preživela sem veliko, vendar sem vedno ohranila svoje dostojanstvo in sledila težki poti ter očistila več javnih stranišč v Nemčiji, kot je las na moji glavi, ampak na to sem ponosna,« nam je nekoč povedala Marija.

Zakonca Šeremet sta se v Split odpravila na praznovanje Marijinega 70. rojstnega dne. FOTO: Youtube

Marija je 25 let živela in delala v Nemčiji, rada pa je poudarila, kako je prepotovala svet. Najbolj ji je bilo všeč v Avstraliji, o kateri je sanjala, da bi jo še kdaj obiskala. Marija je za seboj pustila tri otroke in pet vnukov.