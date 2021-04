V primežu homofobije

Odločna Kate Winslet je prepričana, da je že skrajni čas za spremembe v miselnosti Hollywooda. FOTO: Paul Hackett/Reuters

Odkrito priznal

V najnovejšem filmu Ammomite se lik Winsletove zaljubi v žensko in se z njo spusti v seksualno razmerje.

Čas je, da Hollywood neha to zastarelo sranje!

Filmska meka se ima morda za precej napredno, liberalno, svobodno, a v resnici jo dušijo predsodki. Sploh moški in njihova seksualnost je tema, o kateri je v Hollywoodu najboljše ne govoriti, predvsem če si homoseksualen igralec, ki si želi, da mu v svetu filma uspe.»Poznam precej mladih igralcev – takšnih, ki jim je že uspelo, in tistih, ki so šele na začetku poti –, ki jih je groza ob misli, da bi na plan prišla njihova istospolna usmerjenost. Strah jih je, da ob takšnem razkritju ne bi več dobili vlog heteroseksualnih moških,« je dejalain dodala, da se že brez razmisleka lahko spomni vsaj štirih stanovskih kolegov, ki zaradi filmske kariere skrivajo svojo spolno usmerjenost.Odvrtelo se je že okoli 90 let, odkar je v 30. letih preteklega stoletjapostal prvi hollywoodski igralec, ki ni več želel skrivati ljubezni do lastnega spola ter je odkrito priznal zvezo z moškim. A čeprav je že skoraj stoletje od tega prelomnega trenutka in je v sledečih letih več drugih igralcev in igralk priznalo svojo istospolno usmerjenost, to miselnosti v Hollywoodu vseeno ni spremenilo. Sploh za moške je bolje, če molčijo.»Nedavno je zelo poznan igralec dobil novega agenta. In ena prvih reči, ki mu jih je dejal, je bila, da ve za njegovo biseksualno usmerjenost, a da bi bilo bolje, ko tega ne bi obešal na veliki zvon,« pravi Winsletova in nadaljuje, da so predsodki, diskriminacija in homofobija v Hollywoodu na pohodu in da je že skrajni čas, da se tudi v skupnosti LGBTQ dogodi gibanje, podobno gibanju #MeeToo proti spolnemu nadlegovanju, ki je v preteklih letih pošteno prevetrilo filmski svet.»Čas je, da Hollywood opusti to zastarelo sranje! Ne razumem, kako lahko še vedno živijo v prepričanju, da nekdo ne more igrati heteroseksualca, če ga v zasebnosti vleče k lastnemu spolu. A naj zveni še tako neverjetno, to prepričanje je še kako razširjeno,« se huduje oskarjevka in dodaja, da je to občutljiva tema predvsem za moške. Njenemu prepričanju, da je Hollywood v primežu homofobije, pa pritrjuje vrsta slavnih, ki so že zbrali pogum in priznali, da jih ali vleče k lastnemu spolu ali pa jih privlačita oba spola. Pri tem je filmska srenja lažje sprejela biseksualne igralke, kot stainkot geje.»Hollywood je nadvse konservativen svet, ki pa se pretvarja, da je liberalen,« je dejal homoseksualec, ki po svojem javnem razkritju v Hollywoodu ne dobi več dela. »Igralcem, sploh tistim, ki si res želijo uspeti, ne bi ravno svetoval, da se razkrijejo,« je dejal. A se v isti sapi dopolnil, da svoje odločitve ne obžaluje niti za hip. »Morda nisem bogat in noro uspešen, a mislim, da sem bolj srečen in bolj svoboden kot oni.«