V poročni obleki k bivšemu

Kanye se bo odslej imenoval Ye.

Kot strela z jasnega je oboževalce zadela odločitev, da je ljubezni med razvpito resničnostno zvezdnicoin glasbenikom, ki se je med drugim potegoval za predsedniški stolček, nepreklicno konec. Kim je že tretjič snela zakonski obroček, a kot kaže, sta zakonca ohranila dobre odnose.Celo tako dobre, da lahko mimogrede skupaj ustvarita poroko. Da, raper je te dni predstavil novi album Donda, ki ga je imenoval po svoji materi, na dogodku pa ni manjkala njegova kmalu bivša žena Kim. Da mu resnično stoji ob strani na njegovi glasbeni poti, dokazuje tudi njen prispevek pri promociji albuma, saj je bila tudi osrednja zvezda šova. Na stadionu v Chicagu je zgradil repliko svoje rojstne hiše, pred katero se je pojavila Kim v beli poročni obleki s tančico, ki je prekrivala njen obraz, pod kreacijo pa se je podpisala modna hiša Balenciaga.V ozadju so odzvanjali toni skladbe No Child Left Behind. Ali dogodek pomeni kaj več in sta se zvezdnika z ločitvijo morda prenaglila, ni znano. Zagotovo pa ostajata močno povezana, ne nazadnje ju družijo štirje skupni otroci, Kim pa je nedavno povedala, da bo tudi po ločitvi uporabljala priimek West. Raper pa, nasprotno, je v postopku spreminjanja svojega imena, za kar je že vložil uradno prošnjo. Odslej naj bi se imenoval