V petih minutah odplačala dolgove

ZVEZDNIŠKI status ne pomeni vedno tudi lagodnega življenja in mnogo slavnih se je že znašlo v finančnih težavah, večinoma zaradi nenadzorovanega zapravljanja in nespametnih finančnih odločitev. Drea de Matteo, ki je zaslovela z vlogo Adriane La Cerva v večkrat nagrajeni seriji Sopranovi, je brez dela in posledično brez dohodkov ostala v času pandemije. Ker se je odločila, da se proti covidu-19 ne bo cepila, je nihče več ni hotel najeti in v nekem trenutku je bilo deset ameriških dolarjev vse, kar je imela na bančnem računu.

Nato je našla spletno stran onlyfans, kjer so naročniki pripravljeni plačati precejšnje vsote za seksi fotografije in videe bolj ali manj slavnih lepotic. »Ta stran mi je rešila življenje. Pa ne le meni, tudi moji družini,« je povedala Drea, ki je skoraj izgubila streho nad glavo, saj ni več zmogla odplačevati hipoteke. Ko se je pridružila onlyfans, pa je trajalo vsega pet minut, da je zaslužila dovolj za poplačilo dolgov, je povedala igralka. »Vsi, ki bi me radi zaničevali in se norčevali iz moje odločitve, le dajte, prav briga me. Upam samo, da se sami nikoli ne znajdete v takšni situaciji, kot sem se jaz. S temi fotografijami sem rešila sebe in svojo družino, ustanovila sem svoje podjetje. Ne le da se ne sramujem, ponosna sem,« je pribila igralka, ki bo svoje seksi fotografije še naprej objavljala na tej strani, čeprav ji tega ne bi bilo več treba, vsaj kar se financ tiče. »Fotografije so izjemno okusne in profesionalne in med snemanjem enostavno uživam. Počutim se močno in zapeljivo kot še nikoli prej, zato tega ne nameravam opustiti,« je jasna Drea, ki je pred dobrim mesecem dopolnila 52 let.

Vsi, ki bi me radi zaničevali in se norčevali iz moje odločitve, le dajte, prav briga me.

Čeprav vztraja, da so njene fotografije minimalno retuširane, pa je v smehu dodala, da njena starost dovoljuje, da si tu in tam le kaj digitalno pogladi, doda ali odstrani, sicer pa se zadnje mesece trudi, da bi živela čim bolj zdravo, zato pazi na prehrano in redno telovadi. »Tudi tega najbrž ne bi počela, če se ne bi pridružila onlyfans, tako pa bi rada bila na fotografijah videti čim bolje,« je pristavila Drea.