V osmih epizodah zamenjala 104 obleke

Ljubitelji televizije so odlično sprejeli tudi fantazijsko serijo The Witcher.

Rekord je prej imela fantazijska drama The Witcher, ki jo je v prvih štirih tednih spremljalo 76 milijonov gospodinjstev.

Bridgerton se je uvrstila na lestvico desetih najbolj gledanih serij v vseh državah, kjer je na voljo Netflix, razen na Japonskem.

Zgodovinska romanca, začinjena z nekaj seksualne škandaloznosti in polna opravljivega šepeta. To je recept uspešnih ljubezenskih zgodb, ki jih, ujete med platnice knjig, požira predvsem nežnejši spol.Mojstrica v tovrstnih zapletih pa je vsekakor, katere talent so prepoznali tudi pri Netflixu in na osnovi njenih zgodovinskih romanov postregli s serijo Bridgerton, ki nas popelje v visoko londonsko družbo z začetka 19. stoletja. S tem so pri pretočni televiziji zadeli žebljico na glavico, saj je zgodovinska romanca, polna barvitih kostumov, z glicinijami obdanih domov in zabavnih prigod, osvojila in zasvojila ves svet.V prvih 28 dneh predvajanja je serija, ki je premiero doživela na božični dan, pred male zaslone prikovala kar 82 milijonov gospodinjstev po svetu, prvo mesto po številu ogledov pa je zasedla v 83 državah. Nič čudnega torej, da so pri Netflixu za rekorderko po gledanosti že napovedali drugo sezono, katere produkcija naj bi stekla to pomlad.Serija pripoveduje o dveh londonskih družinah iz visokih krogov na vrhuncu družabne sezone, ko se vse vrti okoli lova mladenk na najprimernejšega in najpremožnejšega snubca s čim višjim aristokratskim nazivom. Barviti, razkošni kostumi, spletke, skrite strasti, razvrat in škandali – vse je ujeto na filmski trak, kar gledalci od tega žanra ne nazadnje tudi pričakujejo. Nekoliko manj pa verjetno barvito igralsko zasedbo, saj je režiserka, nesporna kraljica televizijskih serij, v zgodovinske vloge, ki bi jih tradicionalno zasedli belci, postavila temnopolte igralce. Med drugim je Shonda, ki je zaradi barvno slepe igralske zasedbe požela velikansko odobravanje, glavnemu junaku vojvodi Simonu Hastinškemu podelila glas in stas privlačnega temnopoltega igralca, na prestol kraljice Charlotte je postavila temnopolto igralkoZvezdniki so nad odzivom gledalcev navdušeni. »To je popolnoma noro!« se je ob novici, da je Bridgerton pristal na vrhu Netflixovih najbolj gledanih serij, odzvala, ki se je prelevila v glavno junakinjo Daphne Bridgerton. Kar je bil vsaj kostumsko precej zahteven zalogaj, saj je morala v pičlih osmih epizodah smukniti v kar 104 različne obleke. Kar ni bilo preprosto kot natakniti si trenirko, sploh po opisih Golde Rosheuvel, ki je priznala, da je za opravljanje male potrebe vsakokrat potrebovala vsaj pol ure. Ne ker bi ji nagajal mehur, ampak zaradi bohotnih in zapletenih oblek, ki jih je nosila kot kraljica. »Iti lulat je bilo precej težko. Vsaj pol ure!« je dejala, čeprav so bile zanjo še precej bolj mučne lasulje, zaradi katerih je imela včasih občutek, kot da ji gori lasišče.»Okoli četrte popoldanske ure je pod lasuljo postalo neznansko vroče, skoraj kot bi se mi glava kuhala. Lasišče mi je gorelo! Gorelo! Komaj sem čakala, da jo snamem!« Verjetno ne le zaradi teže, ampak zaradi vseh posebnih lepil, s katerimi so jih lepili na glavo, da ne bi zdrsnile ali se premaknile. Najpogosteje pa si kostumografi pomagajo z lasnicami in spletanjem naravnih las v tesne kitke, da lasulje lepše stojijo.