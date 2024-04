V osemdesetih so se dame množično zaljubljale vanj

Za vlogo očeta Ralpha de Bricassarta, ki se zaplete v prepovedano razmerje z mlado Avstralko Maggie Cleary, je Richard Chamberlain prejel zlati globus za najboljšo moško vlogo v televizijski miniseriji, nominiran pa je bil tudi za nagrado emmy. Čeprav so za Chamberlainom vzdihovale trume žensk po svetu, pa je igralec, ki je 31. marca dopolnil častitljivih 90 let, ves ta čas ljubil moške. O tem sprva ni javno govoril, saj ga je bilo strah, da bi s priznanjem uničil svojo kariero, hotel pa je tudi zaščititi svoje osebno življenje.

Igralstvo je študiral na željo mame in ob prigovarjanju babice.

Konec leta 1989 je njegovo spolno usmerjenost razkrila francoska revija za ženske, a Richard njihovih navedb takrat ni želel komentirati, da ima raje moške kot ženske, je priznal šele v svoji avtobiografiji, ki je izšla leta 2003. Takrat je bil star 69 let in, kot je dejal, ni imel več česa izgubiti.

Mlado in staro je vzdihovalo za očetom Ralphom de Bricassartom. FOTO: Press Release

George Richard Chamberlain se je rodil na Beverly Hillsu v Kaliforniji in se ob prigovarjanju babice in na željo mame vpisal na študij igralstva na kolidžu Pomona v Claremontu. Med študijem je soustanovil gledališko skupino Company of Angels in se začel v poznih 50. letih prejšnjega stoletja pojavljati v televizijskih serijah. Septembra 1961 je nastopil v prvi epizodi serije Dr. Kildare, ki ga je izstrelila med zvezde, imel pa je tudi pevski talent in posnel nekaj hitov. Zlati globus je prejel tudi za vlogo zdravnika Jamesa Kildara, a se je nekaj let pozneje vloge naveličal in se preselil na gledališke odrske deske.

Nekaj časa je preživel v Veliki Britaniji, kjer je v gledališču Birmingham Repertory nastopil v vlogi Hamleta. V zgodovino se je zapisal kot prvi Američan po Johnu Barrymoru, ki je igral to vlogo. V 70. letih minulega stoletja je ustvaril pomembnejše vloge v filmih, kot so Lady Caroline Lamb, Trije mušketirji in Grof Monte Kristo. V poznih 70. in 80. letih se ga je prijel vzdevek kralj mini serij, tudi po zaslugi Pesmi ptic trnovk.

Richard Chamberlain je prvi igralec, ki je odigral vlogo Jasona Bourna, naslovnega junaka televizijske miniserije The Bourne Identity leta 1988. V 90. letih je nastopal na Broadwayu. V zadnjih letih ga je bilo videti v manjših vlogah v priljubljenih serijah, kot so Razočarane gospodinje, Spamalot, Zadoščenje ter Bratje in sestre. Njegov zadnji film je Finding Julia iz leta 2019.