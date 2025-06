V objemu znanega hotelirja: paparaci so modnega velikana ujeli na počitnicah

Modni oblikovalec in solastnik ene najvplivnejših modnih hiš na svetu Stefano Gabbana trenutno preživlja počitnice na Sardiniji. Na jahto je povabil hotelirja Francesca Broccia, o katerem se že dlje govori, da je njegov novi partner.

Novopečeni par so na krovu ujeli paparaci, posnetki pa so razblinili vse dvome o tem, da bi bil njun odnos lahko kaj več kot zgolj poslovne narave. Francesco, ki naj bi bil star nekaj čez 50 let, in 62-letni Stefano naj bi bila skupaj že več mesecev.

Znamko D & G nosi tudi Melania Trump, na fotografiji z ženo francoskega predsednika Brigitte Macron. FOTO: Sebastien Valiela/bestimage

Stefano je sicer več let polnil stolpce tabloidov z Domenicom Dolcejem, s katerim sta bila v ljubezenski zvezi med letoma 1986 in 2005. Skupaj sta zgradila modno kraljestvo. Znamka Dolce & Gabanna spada v sam vrh visoke mode. Stefano je Domenica spoznal pri 18 letih, njuno skupno pojavljanje v medijih pa so zaznamovale številne škandalozne izjave.

Med drugim sta igralko Seleno Gomez oklicala za grdo, Diorjevo obleko najbogatejše modne blogerke Chiare Ferragni pa razglasila za ceneno.

Ne glede na njuno kontroverznost pa oblačila z njunim podpisom visijo v omarah številnih bogatih in vplivnih dam, tudi v omari prve dama Amerike Melanie Trump. Jakna z rožami te znamke, ki jo je nosila na Siciliji leta 2017, je po njeni zaslugi postala še eden od kultnih kosov Dolce & Gabanna, ki se je vpisal v zgodovino.