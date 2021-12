V novo leto kot samski moški

Res je. Ti dve besedici iz ust Arnolda Schwarzeneggerja sta bili dovolj, da je njegova četrtstoletna ljubezen z Mario Shriver pristala na pokopališču ljubezenskih zvez in da je v svetu gromko zabobnelo.

Tako kratko in jedrnato je filmski mišičnjak leta 2011 svoji ženi pred zakonsko svetovalko namreč priznal, da je tedaj že 14-letni sin njune hišne oskrbnice Mildred Patricie Beana v resnici plod njegove skrivne afere. A če je Arnie tedaj morda še mislil ali vsaj upal, da jima bo z obliko terapije vseeno uspelo zakrpati zakon, je le dva meseca pozneje spoznal, da sta se z Mario znašla na poti brez vrnitve.

Vložila je namreč ločitvene papirje. Toda četudi se je od takrat odvrtelo že desetletje in sta tako Arnold kot Maria že začela pisati novo poglavje svojega življenja, sta se njuni poti dokončno in uradno razšli šele zdaj. Zaradi pomanjkanja motivacije in zapletene delitve premoženja so ločitveni mlini namreč šele zdaj zmleli do konca.

Kako sta si razdelila premoženje, vesta le onadva.

Poročila sta se leta 1986 in tedaj, najverjetneje v žaru slepe zaljubljenosti, nista podpisala predporočne pogodbe. Zaradi tega sta morala premoženje, ki naj bi bilo težko okoli 400 milijonov, razdeliti na polovico, kar pa postane še posebno zapleteno, ko pride do delitve nepremičnin.

Pri tem je odtujenima zakoncema pomagal sodnik, s čigar posredovanjem sta se na začetku tega meseca vendarle sporazumela. Nato pa sta se morala odvrteti še dobra dva tedna, da je bila njuna ločitev 28. decembra uradno in dokončno vpisana v sistem.