V naši soseščini dve plemiški poroki

Te dni je bilo na evropskih dvorih veselo, večno zvestobo sta si namreč obljubila kar dva para. Princje vzel britansko plemkinjo lady, liechtensteinska princesapa ameriškega tajkuna, pravnuka ustanovitelja družbe Metropolitan Oil. Marie Astrid in Ralph sta civilno poroko sicer že imela pred nekaj meseci, zdaj sta se v Toskani zaobljubila še pred bogom.Na poroki se je trlo evropske smetane, saj na civilni obred zaradi takrat še zelo strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa razen dveh prič ni bil povabljen nihče. Tokrat so se veselega dogodka udeležili princesain princ, hanovrska princesater vsi člani nevestine družine. Princesa Marie Astrid je sijala od sreče in ni fotografije, na kateri ne bi bila nasmejana do ušes. Kot se za članico kraljeve družine spodobi, si je na glavo poveznila diamantno tiaro iz 19. stoletja, ki je držala tančico, svojo vitko postavo pa je 34-letnica poudarila z oprijeto belo obleko z izvezenimi detajli, ki je segala do tal, zadnji del pa se je nadaljeval v več metrov dolgo vlečko.Tudi princ Jaime in lady Charlotte sta se poročila v Italiji, v Palermu, v zakon pa ju je pospremilo približno 200 svatov. Ker so prišli z vseh vetrov, nevesta je Britanka, ženin pa italijanskih in španskih korenin, je obred potekal v kar štirih jezikih – italijanščini, španščini, angleščini in latinščini. Nevesta je blestela v dolgi beli obleki, katere životec in rokave so krasile čipke. Nosila je tiaro z diamanti in biseri, ki je nekoč pripadala nadvojvodinjiObe nevesti sta se odločili za diskretna šopka, lady Charlotte po britanski tradiciji za šmarnice, ki simbolizirajo čistost in duhovnost, ter bele hijacinte, liechtensteinska princesa pa je izbrala male bele ranunkule.