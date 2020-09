V Monaku se je za okolje zbrala zvezdniška elita

Zdravje planeta

Kate Beckinsale je poskrbela, da se je njena maska skoraj zlila z zapeljivo večerno obleko. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Dražba za modro kri

Na prestižni dražbi z dobrim namenom so med drugim ponujali zasebno večerjo z monaškim knezom Albertom II., igro teniških dvojic z njim in Novakom Đokovićem, snemalni dan z Andyjem Garcio pri njegovem naslednjem projektu, šestdnevno arktično odpravo z Albertom Monaškim, štiridnevno potovanje s tremi prenočitvami na goro Atos s 33 gosti, umetniška dela Banksyja in Joana Mirόja, električni avto omejene izdaje z grbom monaškega kneza. In še bi lahko naštevali.

Prvega počastili DiCapria

Za manekenski glamur sta poskrbeli brazilska krasotica Sofia Resing in prijateljica. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Še na začetku letošnjega leta so bile razprostrte rdeče preproge, na katerih se fotografskim objektivom nastavljajo zveneča zvezdniška imena v izbranih večernih toaletah – nekatera sicer bolj uspešno in z več občutka za slog kot druga –, dokaj pogost prizor. Nato pa je udarila pandemija in vse poznano in normalno postavila na glavo. Zvezdniška druženja, svečanosti in banketi so postali spomin na manj krizne čase, glede na vnovično naraščanje okužb s koronavirusom pa tudi ne kaže, da se bodo tovrstne petične svečanosti kaj kmalu vrnile na urnike slavnih.A četudi so gala prireditve večjega obsega večinoma še prepovedane in napovedane dogodke svetovne elite odpovedujejo kot po tekočem traku, jev teh dneh uspelo skoraj nepojmljivo in nepredstavljivo – izvedba dobrodelne gala prireditve v Monte Carlu za zdravje planeta, ki je pod streho operne hiše zbobnala kup zvezdniških imen z vseh vetrov. Prestižni dogodek, ki v skupnem cilju ohranjanja našega planeta združi vodilne svetovne človekoljube, znanstvenike in slavne osebnosti, je bil namreč največji z rdečo preprogo od začetka pandemije.Odločitev, ali jim glede na zdravstvene razmere v svetu prižgati rdečo luč ali ne, ni bila lahka. A je pretehtala skrb za okolje – ne nazadnje je zdravje ljudi neločljivo povezano z zdravjem našega okolja, zaradi česar morda še nikoli ni bilo tako pomembno, da se osvetli tudi okoljska problematika. Tako je menil monaški knez, ki mu je kljub negotovosti današnjega dne uspelo zbrati svetovno smetano iz sfer umetnosti, znanosti, glasbe, mode in filma. V mondenem obmorskem Monte Carlu v majhni evropski kneževini so se zbrali hollywoodski zvezdniki, kot soz možem,in, pevcain, modni oblikovalec, bogata dedinja, manekenke, kot stain. Kar pa je bil komaj vrh zvezdniške gore. A čeprav so udeleženci jemali dih v izbranih večernih oblekah, so tokrat imeli dodatek, kakršnih nismo vajeni. Zaščitne maske, ki so si jih le nekateri sneli zgolj ob nastavljanju fotografom. In le ko so pozirali sami, ne v družbi zvezdniških kolegov.Zaradi varnosti in zdravja je monaška slovesnost potekala v skladu z zdravstvenimi protokoli, med katerimi je tudi obvezna maska. Te pa niso bile zgolj vsakdanje, saj so jih prenekatere zvezdnice spremenile v modni dodatek, nujno ujemajoč se z izbrano toaleto. Brezčasno elegantna oskarjevka Helen Mirren v obleki temno zelenega odtenka si je nataknila masko iste nianse. Zapeljiva Kate Beckinsale, ki ni razočarala v tesno prilegajoči se beli obleki z razgaljenim ramenom, ozaljšani z zlatimi bleščicami, je del obraza zakrivala z belo masko, posuto z bleščicami. Za hollywoodsko krasotico pa ni prav nič zaostajala osupljiva monaška kneginjav srebrni gala obleki s preprostejšo belo masko s srebrnkastim detajlom. Moški pa so večinoma nosili nevpadljive maske večne črne elegance.Na prvi pogled so oči javnosti pritegnile izbrane obleke zvezdnikov na rdeči preprogi, ki so nas spomnili na minulo normalo. A družili so se z namenom. Zbrati sredstva, tokrat za programe za zaščito morij, širjenje zaščitenih območij in za boj proti onesnaženosti s plastiko. Ob dražbi je bil drugi osrednji dogodek še počastitev britanskega pevca Stinga zaradi njegovega okoljevarstvenega aktivizma. Prejšnji prejemniki te časti so bili kot prvi leta 2017, predlaniin lani