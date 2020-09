V Luksemburgu krstili princa

Princ Guillaume in princesa Stephanie v družbi župnikov, ki sta krstila njunega prvorojenca. FOTOGRAFIJI: Sylvain Lefevre/getty Images

Krsta dečka, čigar polno ime se glasi Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, so se udeležili najožji člani družine.

Luksemburški princin njegova žena princesasta štiri mesece po rojstvu ponosno prinesla svojega sina princav opatijo St. Maurice, kjer so ga krstili, hkrati pa je bil to njegov prvi javni nastop. Po obredu je družinica v družbi župnikov, ki ju je doletela čast, da krstita bodočega vladarja Luksemburga, pozirala pred vhodom v opatijo, seveda z obveznimi zaščitnimi maskami na obrazu, ki pa niso mogle skriti srečnih nasmehov Charlesovih staršev.Krsta dečka, čigar polno ime se glasi Charles, so se udeležili najožji člani družine, med njimi strici princ, princin princ. Slednji je prišel z ženo in otrokoma, Louisova sinova pa sta trenutno v Londonu z mamo, od katere se je ločil pred tremi leti, pa seveda ponosni stari starši, veliki vojvodaz ženoHenri, ki je bil nad rojstvom najmlajšega vnuka več kot navdušen, je prvih nekaj tednov preživljal težke trenutke, saj se je malček rodil v prvi polovici maja, ko so tudi v Luksemburgu še veljali strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, in kar več tednov je trajalo, preden ga je lahko videl in vzel v naročje. Takrat je kraljeva družina na družabnih medijih objavila tudi ljubko fotografijo, na katero jim je uspelo ujeti kar štiri generacije plemiške družine. Mali Charles je mirno spal v očetovem naročju, ob njiju je stal veliki vojvoda, trojica pa je pozirala pred veliko oljno sliko Henrijevega očeta.