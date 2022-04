V Ljubljano brez oskarja in pižame

Dogajanje na letošnji podelitvi najbolj prestižnih filmskih nagrad na svetu je prav gotovo bilo pestro. Padale so šale na tuj račun, klofute, eden od nagrajencev pa se je na posnetku z nagrado pojavil kar v pižami. To je bil sloviti skladatelj filmske glasbe Hans Zimmer, ki 10. aprila prvič prihaja tudi v slovensko prestolnico.

Oskarja je prejel v hotelu v Amsterdamu, kjer je bival po tamkajšnjem koncertu. Na družabnih omrežjih je objavil svoje fotografije miniaturne različice nagrade in pokazal tudi, da jo je spravil v žep halje, pod katero je imel oblečeno pižamo. Nagrado je sicer prejel za najboljšo izvirno glasbeno podlago za film Dune: peščeni planet. Napisal je skoraj 20 ur glasbe za film, najboljše skladbe pa je uvrstil na tri albume s filmsko glasbo. Po 12 nominacijah je to zanj drugi oskar, prvega je dobil pred 27 leti za Levjega kralja.

V Slovenijo s 130-člansko ekipo

Tokratni kipec je sprejel kar v kopalnem plašču. FOTO: Osebni Arhiv

V začetku marca je začel evropsko turnejo. Gre za večje nastope, prvo mednarodno turnejo po pojavu korone. Hans Zimmer je s svojo ekipo v zadnjih 15 mesecih pripravljal aranžmaje za 12 novih nizov svojih največjih uspehov. Na turneji jih izvaja skupaj z 19-članskim ansamblom in orkestrom, ki vključuje 300 različnih instrumentov. K projektu je pritegnil najboljše strokovnjake ameriškega šovbiznisa, ki so za to koncertno dogajanje oblikovali povsem novo podobo. Edinstveno izkušnjo tako ustvarja združitev najboljših odrskih pripomočkov in tehnik s koncertnih turnej, gledališča in opere. Na turneji sicer nastopa s 130-člansko ekipo. Spektakularna koncertna predstava pa ni prva ali edina, ki se je je Zimmer doslej lotil. Turneja leta 2016 je naredila neke vrste revolucijo v svetu koncertov izključno filmske glasbe. Povsem so namreč izpustili običajni format z odlomki iz filmov, ki jih orkester spremlja pod vodstvom tradicionalnega dirigenta. Namesto tega je Zimmer v središče koncertnega dogajanja postavil svoj ansambel, sestavljen iz dolgoletnih glasbenih sodelavcev, dodal pa jim je še klasični orkester. Prav tako je aranžiral nize svojih največjih dosežkov, nato pa prevzel hkratno vlogo dirigenta in voditelja. Občinstvu je obenem dovolil vpogled v svoj ustvarjalni proces, saj se je odločil z njimi deliti anekdote iz hollywoodske tovarne sanj.

Magnet za nagrade Zimmer je v karieri na različnih medijskih področjih ustvaril več kot 200 projektov, ki so skupaj prinesli več kot 28 milijard ameriških dolarjev (25 milijard evrov). Nagrajen je z dvema oskarjema, dvema zlatima globusoma, tremi grammyji, ameriško glasbeno nagrado in gledališko nagrado tony. Zimmerjeva najpomembnejša dela v zadnjih letih vključujejo filme Vdove, Iztrebljevalec 2049 in še nekatere. Med drugimi pomembnimi dosežki so glasba za filmske uspešnice Gladiator, Tanka rdeča črta, Bolje ne bo nikoli, Rain Man, trilogija Temni vitez, Izvor, Thelma in Louise, Sestreljeni črni jastreb in Zadnji samuraj. Zimmer je pred filmom, za katerega je prejel letošnjega oskarja, nazadnje ustvaril glasbo za zadnjo animirano različico filma Levji kralj leta 2019, za katerega je prejel grammyjevsko nominacijo v kategoriji najboljše glasbe za vizualni medij.

Poklon ukrajinskemu kolegu

Med londonskim koncertom se je poklonil ukrajinskemu pianistu, ki je postal viralen, potem ko je v bombnem zavetišču zaigral temo Inception. Videoposnetek iz bombnega zaklonišča v Ukrajini prikazuje mladega pianista Alexa, ki igra slavno temo Zimmerja iz filma iz leta 2010 in ne preneha igrati niti, ko začno tuliti sirene za zračni napad. »Ko so se začele sirene za bombe, je policija vse pozvala, naj se premaknejo na železniško postajo. Alex se ni ustavil in je igral na klavir glasneje ob opozorilu o zračnem napadu. Njegova prijateljica se je pridružila z najbolj pomirjujočimi rožnatimi nohti. Preprosta, prevladujoča enominutna strast proti strahu, proti vojni,« je ob posnetku na instagramu zapisal fotograf John Stanmeyer.

»Živjo, Alex. Sem Hans Zimmer in prav presenečen sem nad vašo izvedbo skladbe Time v ​​času krize. Presenečen sem nad tem, kar ste naredili z glasbo. Popolnoma dvigne razpoloženje ukrajinskega ljudstva. Mi smo na vaši strani. Nocoj vam bomo predvajali Time. Vedno bomo tam za vas. Hvala vam,« pa so besede, ki jih je Alexu v videu namenil Zimmer.

Med londonskim nastopom se je Zimmer združil z ukrajinskim orkestrom Odessa Opera in začel predstavo s čustvenim poklonom glasbenikom in ukrajinskim ljudem, ki so se znašli v vojni vihri. »Ko nam je covid pred 885 dnevi preprečil, da bi prišli sem, smo rezervirali svoj orkester iz Ukrajine. Pri ljudeh, ki smo jih pripeljali iz Ukrajine, so se mi med drugim zdele izjemne ženske. Naučile so me, kdo so prave čudežne ženske, zato bi jih rad proslavil s to malo pesmico, imenovano Wonder,« je še povedal ob tej priložnosti.