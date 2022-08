V krogu Sodobne družine: končno se je poročila Sarah Hyland

Precejšnji del igralske zasedbe megauspešnice Sodobna družina se je dve leti po koncu zadnje sezone spet zbral na kupu. A ne ker bi snemali posebno epizodo, med s soncem obsijane vinograde na kalifornijski posesti jih je namreč pripeljal še precej bolj radosten dogodek.

Od samskega stanu se je poslovila z živahno dekliščino. FOTO: Osebni Arhiv

Po dveletni zamudi zaradi pandemije sta si večno ljubezen naposled lahko obljubila Sarah Hyland in Wells Adams, ki sta solznih oči dahnila usodni da pred 150 svati, med katerimi so bili tudi Sarahini soigralci Sofia Vergara, Ariel Winters in Nolan Gould. Jesse Tyler Ferguson pa na ta najpomembnejši dan Sarahininega življenja ni prišel le kot svat, temveč je zaljubljenca tudi vodil skozi obred in ju na koncu razglasil za moža in ženo.

Televizijska lepotička je bila ne tako skrivaj že pred leti zatrapana v postavnega Wellsa, četudi ga tedaj niti poznala ni. Zanjo je bil zgolj fantazija, popoln moški, o katerem je sanjarila, ko ga je gledala v resničnostnih šovih, kot sta Sanjski moški in Sanjska ženska.

V resničnosti pa je njeno srce tedaj grel stanovski kolega Dominic Sherwood, s katerim sta se 2017. po dveh skupnih letih razšla. Tako je bilo očitno usojeno, saj je le malce za tem svojo televizijsko fantazijo tudi v resnici spoznala, med njima pa so nemudoma preskočile iskrice in se razplamtele v plamen ljubezni. Ta je bil tako močan in žareč, da je Wells po slabih dveh leti že padel na koleno in svojo temnolasko med romantičnim oddihom na tropskem Fidžiju prosil, naj bo za vedno njegova.

»To je tisto, ko zaradi ljubezni ne moreš ne spati ne jesti, ko se dotikaš zvezd,« je občutja vseobsegajoče sreče povzela Sarah, ki je mislila, da bosta že kmalu stopila pred oltar. No, tak je bil načrt, a ga je zaljubljencema nato skazila pandemija.

Poročiti bi se morala že predlansko poletje, a je poroka zaradi pandemskih omejitev odpadla. Najpozneje leta 2022, sta si tedaj obljubila zaljubljenca, odločena, da jima poroke ne bo preprečilo prav nič, vzela se bosta, tudi če bodo padale prekle z neba.

Leta 2022 se bova poročila, tudi če to pomeni, da bova morala pobegniti v Las Vegas ali se vzeti v mestni hiši.

»Poročiti bi se morala že avgusta 2020, a iz tega nato ni bilo nič. Zato upava na naslednje leto, na poletje 2022, tudi če to pomeni, da bova morala pobegniti v Las Vegas ali se vzeti v mestni hiši. Upam, da to ne bo treba, ampak ... leto 2022 preprosto mora biti najino leto!« je lani dejala Sarah, zdaj pa so se ji te sanje uresničile. Končno je postala žena svojemu dragemu tudi na papirju. »Resnično sem vznemirjena, da začenjava skupno življenje tudi uradno, na papirju,« je dejala, čeprav je prepričana, da to v resnici ne bo spremenilo ničesar.

»Praktična človeka sva. Že zdaj imava skupaj hiši in pse, vseskozi podpirava drug drugega že od začetka.« To ostaja nespremenjeno. Kot ostaja enak tudi njen priimek. Kajti čeprav Wellsa ljubi iz dna srca in ji zveni nadvse ljubko, ko jo kdo naslovi kot gospo Adams, prevzemanje moževega priimka v njeni družini pač ni v navadi. »Tudi moja mama ni prevzela očetovega priimka.«