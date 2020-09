V kino k Elizabeti II.

Ogled tudi z ležalnika

Posestvo Sandringham je resda zasebno, povrhu pa kraljevo, a to še ne pomeni, da javnost tja nikoli nima vstopa. Ne le vodenih ogledov, tam se lahko udeležijo tudi različnih izobraževalnih in tradicionalnih dogodkov, kot so božični sejem, obiranje jabolk, nakupovanje sadik, po novem pa bo dvor ponudil tudi popkulturne vsebine.V enem od parkov podeželskega domovanja Elizabete II. bo konec meseca vabil drive-in kino, ki bo ponudil številne filmske uspešnice. Spomnimo, koncept drive-in je doživel nove dimenzije ravno med pandemijo, gledalcem pa omogoča varen ogled filma iz lastnega avtomobila in v družbi najbližjih oziroma zdravih.Marsikje so oglede ponudili še na rečni gladini, tako da so obiskovalci priveslali do platna, ali pa celo na letališki stezi, kamor so ljubitelji filma dobesedno prileteli. No, h kraljici se bodo pripeljali v avtomobilu, seveda po določenem protokolu, ob ustrezni varnostni razdalji in v omejenem številu, med 25. in 27. septembrom pa bo na voljo osem uspešnic: 1917, Rocketman, Svet igrač, Največji šovmen, Bohemian Rhapsody, Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka, Briljantina in Zvezda je rojena.Poskrbljeno bo torej za vsak okus, tudi za najmlajše, cena vstopnice pa ne bo zanemarljiva: vsak bo moral odšteti kar 36 evrov, pri tem pa bo del zneska daroval za dve organizaciji za varovanje gozdov. Ob upoštevanju predpisov si bo film mogoče ogledati tudi z ležalnika ob svojem vozilu, kdor se bo želel razvajati, pa si bo za doplačilo osem evrov kupil večji parkirni prostor, uporabo dodatnih ležalnikov, mize in pokovko, vsi obiskovalci pa se bodo lahko oskrbeli z osvežilno pijačo in pa oddajnikom, prek katerega se bo zvok filma predvajal v vsakem avtomobilu.