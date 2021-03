V Kanadi obglavili kraljico

V mestu narašča število nezadovoljnih brezdomcev, ki jim je vlada zaradi pandemije zaprla zavetišča.

Policisti v kanadski provinci Britanska Kolumbija iščejo vandale, ki so obglavili doprsni kip britanske kraljice. Tega so v park v mestu Victoria, poimenovanem po Elizabetini predhodnici, postavili leta 1962 in je nadomestil enak kip, ki so ga prav tako uničili vandali, le da so ga v drugo izdelali iz odpornejšega brona.Victoria je bila sicer prvo kanadsko mesto, ki je sedem let po kronanju Elizabeti II. v čast postavilo kip. Prvi je bil betonski in ni jih bilo malo, ki so se nad njim izživljali z dleti, s katerimi so mu odbili nos, dokler ni neke noči ostal brez glave. Ta je takrat končala v morju, kot se je izkazalo, so jo tja zalučali lokalni študentje, kje je glava, ki so jo ukradli tokrat, pa policija še ugotavlja.Kanada sicer že nekaj časa ne želi biti več del Skupnosti narodov, čeprav imajo lastno vlado, ki tudi o vsem odloča, kraljica se v njihovo politiko ne vmešava, a ni jih malo, ki se jim zdi monarhija preživeta, tako daleč od Velike Britanije se tudi ne počutijo del nje, zato bi raje odšli.A tokratni vandalizem najverjetneje ni povezan s tem, temveč z naraščajočim številom nezadovoljnih brezdomcev, ki jim je vlada zaradi pandemije zaprla zavetišča. Po mestu se že nekaj časa pojavljajo žaljivi grafiti, obupani brezdomci pa uničujejo vse, kar jim pride pod roke, in celo grozijo policistom.