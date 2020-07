V jezeru, kjer je izginila zvezda serije Glee, našli truplo

Iskanje pogrešane igralke Naye Rivera (33), znane po vlogi v seriji Glee, traja že več dni. Naya je bila s sinom Joseyem (4) na jezeru Piru v južni Kaliforniji in je v sredo popoldne izginila. Policija je sedaj medijem sporočila, da so v tem jezeru v ponedeljek zjutraj sicer našli truplo, a ga še niso identificirali, zato ne vedo, ali gre za pogrešano.



»Preiskava je v teku,« je ob tem dejala policija, ki še vedno čaka uradno potrditev za čigavo truplo je. Spomnimo, da je policija takoj sprožila iskalno akcijo za igralko, potem ko so na krovu ladje našli njenega sina. Posnetki nadzorne kamere kažejo, da je se je na obalo pripeljalo v Mercedesu in nato s sinom odšla, da si izposodi čoln. Odpeljala sta se, nekaj ur pozneje pa je posadka druge ladje našla njenega sina, ki je sam spal na ladji. Sumi se, da je nesrečnica utonila v jezeru, ker je v jadrnici ostala njena rešilna jakna. Sin je policiji povedal, da je mama odšla plavat in se ni nikoli vrnila.



Potapljači, ki so sodelovali pri iskanju trupla dodajajo, da je voda zelo blatna, polna smeti in različnih vodnih rastlin ter da je na vidiku le trideset centimetrov.