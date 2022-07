V javnosti Severinina zasebna sporočila. Ne boste verjeli, kakšno vsebino je pošiljala

Hrvaška pevka Severina bo verjetno ponovno morala na sodišče. Kot poroča srbski Kurir, ji očitata vsiljivost direktorica zagrebške šole Ljiljana Klinger – to šolo obiskuje njen sin, ki se ji je rodil z Milanom Popovićem – in bivša direktorica Poliklinike za zaščito otrok in mladih v Zagrebu Gordana Buljan Flander.

Severina je obema poslala več od 150 sporočil, nekatera med njimi naj bi bila tudi žaljiva. Klingerjeva ji je na nekatera odgovorila in jo prosila, da ji ne pošilja več istih sporočil, medtem ko se Buljan Flanderjeva na njih sploh ni odzvala. Tožilstvo naj bi zaradi sporočil, ki da so predstavljala zastraševanje, z namenom vznemirjenja, zahteva deset mesecev pogojne kazni.

V obtožnici so tudi Severinina sporočila. Med drugim je Klingerjevi očitala, da je stara šepava baba, da se ji ne bo uspelo izvleči, »sedela boš in se tresla, kot sem se tresla jaz, ko si maltretirala mojega otroka«, »za lažne prijave imaš še eno kazensko, baba«, »mojega otroka si poslala v Heinzelovo s sedmimi leti in pol, zadavila bi te z rokami, baba«, »zdaj bodo o tebi pisali, Ljilja, o tvojih otrocih, možu, mogoče imaš ljubimca, objavila bom tvojo fotografijo in napisala, da si mi ti vzela otroka, v penziji boš sedela po sodiščih«.

Označene za pokvarjen zob te družbe

Napolnila je tudi predal Buljan Flandarjeve: »Sama bom plačala odvetnike za vse tiste ženske, ki si jih zlorabila. Želim vam, da živite v strahu in trepetate, kdaj vam bodo potrkali na vrata in vas prijeli. Kot so jokale in v strahu živele vse ženske, ki si jih prodajala očetom za kičaste sandale in torbe.« S čustvi nabita Severina ji je zagrozila, da bo vse objavila na facebooku in instagramu, kjer ima 2,3 milijona sledilcev. »1,5 milijona evra sem porabila zaradi 67 Milanovih tožb, ki jih je pretežno izgubil. Preostanek bom porabila za vas, ki ste kot pokvarjen zob te družbe.«

Severina vztraja, da jo direktorica šole šikanira zaradi Popovićevih donacij šoli.

»Otrok mi je bil odvzet. 20 mesecev, ki sem jih preživela brez njega, nihče ne more nadoknaditi in vse to samo zaradi bogataša z novci,« svojo prizadetost pojasnjuje Severina.

Direktorica: Sila neugodna je bila Severina

Od direktorice šole prihaja diametralno nasprotna zgodba. Trdi, da je bila Severina tista, ki je bila sila neugoden starš, ne samo zanjo, ampak tudi za učitelje. Med drugim je želela otroka vpisati v mednarodni program, ki poteka v angleškem jeziku, vendar za to ni imela soglasja očeta. In to je Severina razumela kot dejanje sovražnika. Omenja tudi incident, ko je zaradi prevzema otroka v šoli, ko hrvaška pevka tega ni mogla storiti – lista ljudi, ki to smejo storiti, pa med staršema ni bila usklajena, bila klicana policija. Prek dežurnih učiteljev jo je doseglo Severinino sporočilo: »Sporočite direktorici, kmalu bivši, da sem vse uredila in je ona naslednja na vrsti. Vedela bo, kaj to pomeni.« To je razumela kot grožnjo, zato jo je prijavila policiji. Potem otrok 45 dni ni hodil v šolo, zaradi česar so vključili center za socialno delo. Severina je tako direktorico kot učiteljico izpostavila, direktorica pa pripoveduje, da je istega leta doživela še napad: »V času adventa sem se vozila domov. Igor Kojić je vozil avtomobil, Severina pa je sedela zadaj z otrokom. Kojić je z megafonom iz avta prostaško vpil Klinger kur*ba in druge žaljivke.«

Buljan Flandrova je pogosto razmišljala o 2,3 milijona sledilcih, ki jih je omenjala Severina: »Med njimi bi lahko bili tudi čustveno nestabilni in s sistemom nezadovoljnih, ki bi mi lahko škodovali.«

Severina Vučković obtožbe zanika in pravi, da je šlo za čustven odziv zaradi dejanj Klingerjeve in Buljan Flanderjeve.