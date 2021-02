V javnosti film, ki ga je kraljica prepovedala

Charlesa so posneli, ko je brez majice smučal na vodi. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Z youtuba so ga že odstranili

45 milijonov ljudi si ga je ogledalo leta 1969.

Nekdo je očitno izmaknil film iz stavbe BBC. Kako se je to zgodilo, morajo ugotoviti oni.

Na spletu se je pojavil dokumentarec o britanski kraljevi družini, ki ga je kraljicadavnega leta 1972 prepovedala. Po njenem mnenju naj bi jih namreč prikazal kot cenene, saj se je v njem znašlo nemalo posnetkov, za katere bi kraljica raje videla, da nikoli ne bi prišli v javnost.Med njimi zanjo izjemno neprijeten trenutek, ko je, prepričana, da v bližini ni nikogar, enega od zaposlenih pri ameriškem veleposlaniku opisala kot gorilo. Dokumentarec poleg tega vsebuje posnetek kraljice, ki zajtrkuje kar iz plastičnih posod za shranjevanje, ter goloprsega princana vodnih smučeh. Ustvarila ga je britanska nacionalna televizija, zaradi prepovedi predvajanja pa je desetletja ležal v arhivu, dokler ni nekako našel poti na splet.Na portalu youtube si ga je v le nekaj dneh ogledalo na tisoče ljudi, nato so ga hitro odstranili, menda zato, ker je oseba, ki ga je objavila, kršila avtorske pravice. Kdo je sporni dokumentarec objavil, ni znano, je pa menda med predstavniki Buckinghamske palače in mrežo BBC izbruhnil hud prepir, ko so prvi izvedeli, kaj se je zgodilo.Odkar je kraljica prepovedala predvajanje 110 minut dolgega dokumentarca, so si ga lahko ogledali le zgodovinarji in drugi, ki so raziskovali življenje članov kraljeve družine, pa še to pod strogimi pogoji. Za ogled je bilo denimo treba plačati, koliko, ni znano, interesenti so si film lahko ogledali le na sedežu BBC, a šele potem, ko so za to dobili dovoljenje Buckinghamske palače.»Nekdo je očitno izmaknil film iz stavbe BBC. Kako se je to zgodilo, morajo ugotoviti oni,« je dejal nekdanji kraljičin tiskovni predstavnik, a vodilni pri omenjeni medijski hiši priznavajo, da za zdaj tavajo v temi. »Seveda smo nemudoma stopili v stik s platformo, na kateri se je posnetek pojavil. Dokumentarni film je naš in zlorabljene so bile avtorske pravice. A ugotoviti, kdo ga je naložil na splet, je skorajda nemogoče, saj lahko to stori kdor koli,« je dejal vir iz BBC.Ko so ga leta 1969 prvič predvajali, si ga je ogledalo 45 milijonov ljudi, posneli pa so ga zato, ker je kraljeva družina želela, da bi ljudje dobili vpogled v njihovo življenje ter se s kraljevimi počutili bolj povezane. Kljub nepričakovanemu uspehu pa je kraljica tri leta pozneje odločila, da ne želi, da jih javnost vidi takšne, kot so bili prikazani, in da je bolje, da se okrog kraljevih obdrži tančica skrivnostnosti.