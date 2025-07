V javnost so prišle vroče fotografije Maje Šuput in Sanjskega moškega (FOTO)

Šime Elez iz šova »Gospodin Savršeni« se je oglasil in komentiral svoj odnos z Majo Šuput, potem ko je portal 24sata objavil fotografije njiju na jahti ob otoku Braču, ki kažejo precej tesno povezanost. Na neposredno vprašanje portala o morebitni zvezi je Šuputova odgovorila: »Jaz sploh ne vem, o čem govorite. Res nimam pojma, o čem govorite,« je dejala.

Šime pa je za RTL povedal: »Vedno sem bil iskren, in bom tudi zdaj. V objavljenem članku me je najbolj zmotila napačna informacija, da naj bi mi Maja prinesla sadje – kajti take napake si nikoli ne bi dovolil. Namreč, jaz sem tisti, ki sem prinesel sadje njej. Poleg tega vam želim prijeten preostanek poletja in da bi vam bilo tako lepo, kot je meni. Iz srca. Lep pozdrav ob verzih pesmi ‘Sutra mi sude’ legendarnega Miše Kovača.«

'Gospod Savršeni' je po koncu šova zelo diskreten glede zasebnega življenja, znano pa je, da trenutno nima dekleta. Poslovno je aktiven, eden izmed projektov pa je bila tudi sodelovanje z Majo pri videospotu za pesem Nisam ja za male stvari, kjer je kar nekaj vročih prizorov. Maja se je pred dnevi pohvalila, da so uspeh – prvo mesto na YouTube trendingu – proslavili na skupni večerji, poroča Jutranji list.

