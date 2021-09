V igralnici z mamo svoje velike ljubezni

Spet sta skupaj. FOTO: Newspostwall

Sprehod po kazinu

Z Melvinom Greggom FOTO: Wynnbet

Affleck je zajecljal

Poročil bi se z J. Lo

Slavni košarkar Shaq in jecljajoči Affleck FOTO: Wynnbet

Ben ​​in Jennifer hudo resno govorita o poroki. Oba sta noro zaljubljena in ne želita več narazen.

prav nič ne ovinkari, in tudi ne skriva se pred lastnimi obsesijami. Pravzaprav v celoti sprejema svojo ljubezen do iger na srečo, še več, skupaj s slavnim košarkarjemin igralcem, modelom in komikomigra v najnovejšem oglasu za športne stave. Vse skupaj se dogaja v znamenitem lasvegaškem hotelu Wynn. Superluksuzni hotel z igralnico je obenem tudi sedmi največji na svetu in se ponaša s 45 nadstropji; poimenovan je po razvijalcu igralnic, vrednost celotnega kompleksa pa je 2,7 milijarde ameriških dolarjev.Skratka, v oglasu za športno stavnico WynnBet se 49-letni Affleck, ki je tudi dobitnik oskarja, ponorčuje iz svojega bolj ali manj donosnega hobija, medtem ko se sprehaja po igralnici in gre mimo svojih slavnih kolegov igralcev, pa tudi mimo mameAffleck ima v Las Vegasu resnično kockasto preteklost: leta 2014 so mu celo prepovedali igrati blackjack v Hard Rock Casinoju, češ da je prevaral delivca kart.Spot, ki ga je režiral sam Affleck, se začne s prizorom, v katerem se on in 32-letni igralec Melvin Gregg vozita na zadnjem sedežu avtomobila. Peljeta se proti igralniški meki.Ben vozniku v tistem pove, naj vendar že upočasni, želel si je namreč še nekaj zadnjih nasvetov o stavah pred prihajajočimi tekmami.»Nočem, da izgubiš,« mu zaželi Melvin.»Le tu pa tam zmagam,« mu v neprepričljivem tonu odvrne Ben.In ko slednjič prispe v Wynn ter se sprehodi po igralnici, ga na njegovo presenečenje zmotijo njemu dobro znani igralci na srečo, ki so mu pripravljeni namigniti kaj o svojih športnih stavah in o možnih izbirah.»Veš, v času retrogradnega Merkurja Dallas vedno izgubi, to je čista znanost,« se nenadoma obrne neka ženska in mu želi dobronamerno pojasniti kar med igranjem blackjacka. »Res je,« prikima še njen soigralec za mizo.Ben Affleck pa opazi v tistem še eno znano osebo, ki je sedela pred igralnim avtomatom in strastno igrala. Bila je to, mama njegovega dekleta Jennifer Lopez. »Daj, Lupe, imaš to igro!« je v tistem glasno izrekla in vneto udarila po igralnem avtomatu.Medtem ko debatira o tem, kako grozno da je košarkarsko moštvo Miami Heat, je Bena zaustavil še Shaq, bil je nekdanji igralec vročice iz Miamija. In je še za glavo večji od Afflecka, pa čeprav igralec v višino meri nezanemarljivih 192 centimetrov.»Zdaj, zdaj so grozni,« je Affleck pred temnopoltim orjakom zajecljal. »Veš, včasih pa so bili zares neverjetni, še posebno ko, ko, ko si igral ti, Shaq. Hej, kaj dogaja, Shaq?!« je mislil, da se bo s spremembo pogovora kar tako izvlekel. Pa se ni. »Vendar pa so stave ekipni šport,« je poskušal pomiriti strasti Ben in mu priznal, da je kot domačin iz Massachusettsa seveda stavil vse na Boston in ... tudi vse izgubil.»No, pa saj bomo tudi letos stavili vse na Boston!« se je še kislo nasmehnil. Kot zapriseženi navijač namreč tudi Affleck ne more skriti svojih čustev, ta pa najpogosteje niso najpametnejša izbira pri igrah na srečo. Pa naj bodo to ruleta, blackjack ali pa športne stave. »Bil sem počaščen, da sem bil lahko za hip njegov mentor in mu pokazal način, kako so lahko športne stave tudi dobičkonosne,« se je nasmehnil Melvin Gregg in napol prijateljsko ter napol pokroviteljsko potrepljal Afflecka.Affleck ima v Wynnu za seboj že pravo zgodovino takšnih ali drugačnih obiskov, nazadnje je bil opažen v začetku tega poletja, kako je do tretje ure zjutraj preizkušal svojo hazardersko (ne)srečo. Ben je dolgoletni ljubitelj iger na srečo, menda je bil nekoč celo tako dober v blackjacku, da so ga obtožili, kot smo že omenili, goljufije in mu zato tudi prepovedali nadaljnje gemblanje v igralnici Hard Rock Casino & Hotel. Bil je takrat s svojo tedanjo ženo, ko so ponj prišli varnostniki in ga vrgli iz igralnice. Tisti, ki so bili takrat blizu, so vedeli povedati, da je Ben sicer še vedno dobrodošel v hotelu, da pa mu je igranje blackjacka odtlej prepovedano igrati. Varnostniki so mu najprej celo dejali: »Preveč si dober v tej igri. Spokaj!«Leta 2014 je Ben v intervjuju za revijo Details tudi priznal, da so ga dobili. »Po tem incidentu sem si vzel nekaj časa ter se končno naučil, kaj pomeni biti spodoben igralec blackjacka. In ko sem postal slednjič dostojen, so me številne igralnice rotile, naj pri njih ne igram blackjacka. Mislim, dejstvo, da je zgledno igranje v nasprotju z njihovimi pravili, najbrž pove nekaj tudi o samih igralnicah ...«Ali se je Ben Affleck res toliko spremenil in postal spodobnejši (ne le kot hazarder), ni jasno, je pa vse bolj, da se med njim in nekdanjo zaročenko in danes 52-letno Jennifer Lopez že spet nekaj dogaja, stvari, kot pravijo, postajajo še kako resne. Očitno njuna romanca še tli.In čeprav se njuna zveza nazadnje ni obnesla, Ben vseeno upa, da bo imel v drugo več sreče, zdaj naj bi jo nameraval zaprositi za roko in predlagati poroko.O čemer so v reviji US Weekly že pisali: »Ben ​​in Jennifer hudo resno govorita o poroki. Oba sta noro zaljubljena in ne želita več narazen.« Ben je sicer še vedno prepričan, da je bila zvezdnica tista, ki je pobegnila iz njegovega objema, »zdaj pa je odločen, da (si) česa podobnega ne bo več dovolil«!