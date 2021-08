V igralčevem avtu našli tablete in ostanke belega prahu

Lani se mu je s priznanjem krivde za domače nasilje uspelo ogniti ječi. Ker se je s pestmi leta 2017 spravil nad svoje tedanje dekle, je tožilstvo igralcu Nicholasu Brendonu namreč zagrozilo z do štirimi leti za zapahi, kar je bilo dovolj, da zvezdnik ni več vztrajal pri nedolžnosti, temveč se je v zameno za priznanje krivde raje sporazumel. Dvajset ur družbenokoristnega dela, enoletni tečaj nadzorovanja jeze in tri leta pogojne svobode so bili pogoji sporazuma, a je slednje zdaj prekršil. Spet se je znašel na napačni strani zakona, v prvi vrsti zaradi prevare in lažnega predstavljanja možem postave, zaradi česar ga znajo zdaj tudi njegovi stari prekrški močno udariti.

Debela kartoteka

Zaslovel je kot pomočnik izganjalke vampirjev Buffy, nato pa se je proti zlu boril še kot FBI-jev računalniški analitik v kriminalni seriji Zločinski um. A to sta bila Nicholasova televizijska alter ega, precej oddaljena od igralčevega pravega jaza. V resničnosti je namreč pogosteje na napačni kot na pravi strani zakona, v njegovi debeli policijski kartoteki pa so predvsem pijanski in nasilni izgredi. To ni nikakršna skrivnost, ne nazadnje se je tudi v resničnostni oddaji televizijskega psihologa Dr. Phila razgovoril o svojem boju z alkoholom, zaradi katerega je večkrat pristal na zdravljenju, v najtemnejših trenutkih depresije pa si je tudi že poskušal vzeti življenje. A čeprav se je igralec zavedal, da ima težave in potrebuje pomoč, ter si je slednjo tudi poiskal, zdravljenje nikoli ni bilo uspešno. Morda je za nekaj časa utišal notranja neurja, a prej ali slej je v njem spet eksplodiralo. Nazadnje pred štirimi leti, ko je načrtovani romantični oddih s tedanjo ljubico v pijanski vročici spremenil v hotelsko grozo. Nasilno jo je grabil in vlekel za lase, iz česar se mu je uspelo izviti s plačilom varščine in sodnim odlokom prepovedi približevanja. Vsaj začasno, dokler se ni tožilstvo dve leti pozneje, bilo je predlani, odločilo, da ga vseeno obtoži domačega nasilja, iz česar se je nato izvlekel s pogojno svobodo. To je pomenilo, da mora biti najmanj tri leta, do 2023., zgleden državljan, ki ne bo naredil niti tako majhnega prekrška, kot je prečkanje ceste pri rdeči luči. A očitno je za težavnega igralca to predolga doba. Spet je namreč pristal na policijski postaji in svoji precej obsežni zbirki policijskih fotografij dodal novo, na kateri je z dolgimi, sivimi in razmršenimi lasmi ter brado skoraj neprepoznaven.

Lagal je

Bilo je v sredo zjutraj, ko je policiji padel v oči voznik srebrnega avtomobila, čigar vožnja je bila precej divja in nepredvidljiva, o uporabi smernikov ni bilo niti govora. Zadosten razlog, da ga ustavijo, za volanom pa so naleteli na možakarja, čigar nervoza je bila vidna skoraj iz vesolja. Čezmerno se je znojil, žila na vratu mu je divje utripala, roke so se tresle. »Osebno izkaznico, prosim,« sta ga pobarala policista in dobila osebni dokument z imenom Kelton Schultz. To bi morda še spregledala, saj znojni, razmršeni možakar ne nazadnje ni bil videti kot hollywoodski zvezdnik, kot smo ga vajeni na rdečih preprogah ali pred kamerami. Težava je bila, da sta policista na sovoznikovem sedežu opazila stekleničko s tabletami na recept na ime Nicholasa Benderja, na tleh pa še plastično vrečko s sledmi nekakšnega kristalnega belega prahu. Vse skupaj jima je zasmrdelo, posumila sta na zlorabo kokaina in metamfetamina ter poklicala policijske pse, za primer, ali morda ne tihotapi drog v skritih kotičkih avtomobila. Teh zdresirani psi niso našli, so pa našli še več plastičnih vrečk z ostanki belega prahu in še drugo stekleničko s tabletami, to na ime Keltona Shultza. Kdo je torej možakar v avtu? Igralec se je sprva poskušal izgovoriti, da je Schultz njegov brat dvojček, da imata predpisane enake tablete in da jih je dvignil zanj. A so ga že tu ujeli na laži. Čeprav ima v resnici brata dvojčka, je temu ime Kelly Donovan.



Ni mu preostalo drugega, kot da pove, kdo je v resnici. Na policijski postaji so ga popisali zaradi lažnega predstavljanja uradni osebi in prevare, saj je s ponarejeno izkaznico dvigoval tablete. Ostaja pa vprašanje, kaj to pomeni za njegovo svobodo, saj je očitno kršil pravila pogojne svobode.

