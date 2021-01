V filmu se bo prenajedal do smrti

2008.

Bilo je sicer že pred tremi desetletji, bila so 90. leta prejšnjega stoletja, ko je z moško privlačnim obrazom in izklesanim telesom, na katerem ni bilo niti grama maščobe, le lepo oblikovane mišice,osvojil Hollywood. Sploh ženski del občinstva je sanjavo vzdihoval ob pogledu na lepotca, ki se je tedaj ustoličil kot eno večjih imen romantičnih komedij in akcij, običajno z nekaj romantičnimi primesmi.Najsi je kot džungelski George z le drobno krpico na mednožju skakal z ene lijane na drugo ali se kot novodobni Indiana Jones v trilogiji Mumija boril proti nesmrtnemu, Brendan je bil vreden greha. Nato pa je na začetku tega tisočletja skoraj tako hitro, kot je njegova zvezda zažarela, tudi ugasnila. Praktično izginil je s filmskega zemljevida. A se zdaj spet vrača. Čeprav v vlogi, ki ne bi mogla biti bolj drugačna od teh, v katerih smo ga bili vajeni. Prelevil se bo namreč v moškega srednjih let, čigar tehtnica se nagiba proti 300 kilogramom in čigar dnevi so bolj ali manj ležanje na kavču in počasno prenajedanje v smrt.Zgodba The Whale (Kit), postavljena v ameriško zvezno državo Idaho, sledi skoraj 300-kilogramskemu, močno predebelemu Charlieju, ki stanovanja praktično ne zapusti in poskuša spet navezati stike ter vzpostaviti odnos z že najstniško hčerjo. Ta se mu je rodila v zakonu, ki je propadel, ker si je priznal homoseksualno usmerjenost, vse stike s svojim otrokom pa je izgubil, ko je sledil srcu in zapustil družino zaradi ljubimca. A ko ta umre, najde nesrečni in globoko depresivni Charlie uteho le še v hrani. Tako nekako se vije zgodba, ki jo je že pred skoraj desetletjem spisal, gledališka uprizoritev 2012. pa je požela velikanski uspeh in avtorju prinesla čislano nagrado obie, ki jo podeljujejo za največje dosežke zunaj Broadwaya, igro pa so kritiki označili za eno najodličnejših tistega leta. Zdaj pa jo bo za potrebe filma na veliko platno prenesel režiser, verjetno najbolj poznan po odličnih in nagrajenih filmskih stvaritvah Rekviem za sanje, Črni labod (ta jeprinesel oskarja za glavno igralko) in Rokoborec.Kdaj se bo začela produkcija, še ni znano, se je pa scenarija lotil kar Hunter, ki se je filmske adaptacije svoje igre lotil z velikansko vnemo in ljubeznijo. »Ta zgodba je nadvse osebna in sem hvaležen, da bo s filmom lahko dosegla precej širše občinstvo,« pravi Hunter in nadaljuje, da je, odkar je videl Rekviem za sanje, ki je v kinematografe prišel leta 2000, velik oboževalec Aronofskyja. »Tedaj sem bil še na univerzi in pisal svoje prve igre. Strašansko sem počaščen, da bo prav Darren svoj neponovljivi talent in vizijo prenesel v moje delo.«Prihajajoči film je prvi režiserjev projekt po dobrih treh letih, ko je 2017. postregel s psihološko srhljivko Mati! zv glavni vlogi. A čeprav sta moči tedaj združili dve veliki imeni filmske meke, film ni koval dobička, kritiška srenja pa ga je sprejela le mlačno. Prihajajoči projekt pa je verjetno še precej pomembnejši za Fraserja, ki bo z njim morda obudil svojo filmsko kariero. Ta je namreč velikanski udarec, po katerem se igralec nikoli več ni povsem pobral, doživela leta 2018, ko je s prstom pokazal na, predsednika Združenja tujih novinarjev v Hollywoodu, ki da ga je pred več kot desetletjem spolno nadlegoval.»Postal sem depresiven, začel sem kriviti samega sebe. Osamil sem se,« je zajadral v spomine na leto 2003. V osami pa je začel, podobno kot njegov prihajajoči filmski alter ego, tudi vse več jesti in pridobivati težo. Sklatiti pa jo je bilo tudi skoraj nemogoče, saj je igranje v akcijskih filmih zahtevalo svoj davek. »Do snemanja tretjega dela Mumije so me skupaj držali le še ledeni obkladki in selotejp,« to je bilo leta 2008, potem pa je sedem let bolj ali manj le hodil iz ene bolnišnice v drugo in prestajal eno operacijo za drugo. Redno gibanje je bilo torej skoraj nemogoč podvig, zato so nekdaj popolne dolge mišice začele prekrivati maščobne blazinice. A mu bo zdaj nekaj dodatnih kilogramov prišlo prav, čeprav se vseeno ne bo mogel izogniti kostumu debeluha za potrebe snemanja.